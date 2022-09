Kojima Productions condivide un’immagine teaser di un nuovo progetto, è Overdose o Death Stranding 2?

In occasione del Tokyo Game Show, Kojima Production ha pubblicato una misteriosa immagine teaser che sta facendo molto discutere nelle ultime ore e che molto probabilmente potrebbe essere legata ad un nuovo progetto del team. L’immagine in questione si trova raffigurata su di un poster presente all’interno di scenario visitabile nel TGS 2022 VR Tour. Interagendovi, si viene indirizzati ad una schermata del sito di Kojima Productions che mostra la medesima foto senza ulteriori dettagli.

L’immagine in questione presenta il volto oscurato di una donna con i capelli chiari raccolti. In basso è visibile la frase “Who Am I?” (Chi sono?) e un simbolo misterioso, oltre al logo dello studio. In molti hanno ipotizzato che quel simbolo potrebbe proprio riferirsi al logo di un nuovo progetto. Potrebbe trattarsi di Overdose, il nuovo gioco horror di Hideo Kojima di cui si è parlato molto negli ultimi mesi che stando agli ultimi leak vedrebbe la partecipazione dell’attrice Margaret Qualley (Mama in Death Stranding).

Un’altra ipotesi è che quel volto rappresentato nell’immagine potrebbe riferirsi ad una dei protagonisti di Death Stranding 2, confermato qualche mese fa dall’attore Norman Reedus. O ancora, visto che il poster si trova all’interno del dungeon dell’evento VR del TGS, non è così impossibile che possa trattarsi anche di un progetto legato alla realtà virtuale.

※No game titles will be displayed at TGS — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 15, 2022

Ovviamente, è ancora presto per trarre una conclusione. Sta di fatto che nelle ultime ore , Kojima Productions ha confermato che non ha in programma alcun annuncio per Il Tokyo Game Show, quindi è probabile che dovremo attendere ancora un bel po’ per avere maggiori dettagli su cosa si cela dietro questa misteriosa immagine. Dato, però, che anche Geoff Keighley ha condiviso l’immagine nelle ultime ore, non è detto che i The Game Awards non ci riservino qualche sorpresa relativa a questo presunto nuovo progetto.