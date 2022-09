The Flash: Grant Gustin condivide un messaggio di addio alla serie TV

The Flash si concluderà con la nona stagione, ed il suo protagonista, Grant Gustin, ha voluto condividere un messaggio di addio alla serie poco prima di girare il finale. L’ultima stagione della serie TV verrà distribuita sulla rete The CW nel 2023.

Questo è il post con una serie di foto che hanno accompagnato le parole dell’attore.

Ecco il messaggio di Grant Gustin:

Domani inizieremo a girare il finale di The Flash. Sono grato per il percorso che ho fatto e per la crescita che mi ha portato. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità, a tutti i fan della serie, ed a coloro che sono stati parte del percorso di The Flash.