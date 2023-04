Star Wars Jedi Survivor e i problemi PC: EA condivide un messaggio di scuse

La versione PC di Star Wars Jedi: Survivor è afflitta da numerosi problemi tecnici, come dimostrano le numerose recensioni negative presenti su Steam. EA e Respawn hanno già promesso l’arrivo di patch correttive, ma hanno anche pubblicato un messaggio di scuse completo, che potete leggere qui sotto in traduzione. Potete vedere la versione originale nel tweet che trovate poco sotto.

Siamo consapevoli che Star Wars Jedi: Survivor non rispetta i nostri standard per una percentuale di giocatori di PC, in particolare quelli con macchine di fascia alta o con alcune configurazioni specifiche. Ad esempio, i giocatori che utilizzano chipset all’avanguardia e multi-thread progettati per Windows 11 hanno riscontrato problemi su Windows 10 oppure le GPU di fascia alta abbinate a CPU meno performanti hanno registrato una perdita di frame inaspettata. Vi assicuriamo che stiamo lavorando per risolvere rapidamente questi casi.

Sebbene non esista una soluzione unica e completa per i problemi di prestazioni dei PC, il team ha lavorato duramente per trovare soluzioni che riteniamo possano migliorare le prestazioni su uno spettro di configurazioni. Ci impegniamo a risolvere questi problemi il prima possibile, ma ogni patch richiede test significativi per assicurarci di non introdurre nuovi problemi. Vi ringraziamo per la comprensione e ci scusiamo con tutti i giocatori che hanno riscontrato questi problemi. Continueremo a monitorare le prestazioni su tutte le piattaforme e condivideremo i tempi di aggiornamento non appena saranno disponibili.