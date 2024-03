Tron: Ares – Jared Leto condivide la prima immagine del film

Jared Leto ha condiviso la prima immagine di Tron: Ares, mostrando il suo personaggio. Il terzo capitolo della saga è finalmente in fase di produzione, dopo che per anni si è saputo poco o nulla sullo sviluppo.

Ecco il post dell’attore.

ARE YOU READY??

TRON: ARES 2025

See you on the grid… 🥏 @DisneyStudios pic.twitter.com/E7gNSxgEQ5

