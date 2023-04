The Flash: Grant Gustin smentisce di essere presente nel film

La star della serie TV sul velocista scarlatto Flash, Grant Gustin, ha smentito di avere un ruolo nel film The Flash che arriverà a giugno nelle sale cinematografiche. Le dichiarazioni dell’interprete sono state rilasciate a TVLine.

Grant Gustin ha dichiarato al sito:

Le persone me lo chiedono anche per strada, ma non ho nessun segreto a riguardo da nascondere.

Si tratta di parole molto simili a quelle di Andrew Garfield in occasione della sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home, e sappiamo tutti com’è andata a finire. Tra l’altro non sarebbe la prima volta che l’universo televisivo DC e quello cinematografico con i due Flash si andrebbero ad incrociare, considerando il cameo fatto da Ezra Miller nella serie TV di The CW.

Mentre non è chiaro se in The Flash ci sarà Grant Gustin, è certo che nel lungometraggio avremo Ezra Miller protagonista, ed al suo fianco ci saranno il Batman di Michael Keaton, il Generale Zod di Michael Shannon, il Bruce Wayne di Ben Affleck. Tra gli interpreti sono compresi anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.