“iPhone 14 a partire da soli 777.777$ al mese”, il sito della Apple va in tilt

Un errore sul sito ufficiale di Apple ha suscitato più di qualche ilarità. Per qualche ora lo store della Mela aveva erroneamente riportato che fosse possibile rateizzare i nuovi iPhone 14 alla modica cifra di 777.777 dollari al mese. Yikes. E non stiamo nemmeno parlando delle edizioni pacchiane in oro e ‘lapislazzuli’ con cui ogni anno ci delizia Caviar.

Ovviamente si è trattato di un semplice errore e nel frattempo Apple ha già risolto il problema. Curiosamente il glitch riguardava tutti i telefoni: dall’iPhone SE all’iPhone 14 Pro Max. Il prezzo erroneo veniva mostrato esclusivamente sui banner dell’homepage. Aprendo la pagina dei singoli prodotti i prezzi venivano indicati correttamente ed era possibile prenotare i nuovi telefoni ad un prezzo – si fa per dire – più umano.

I nuovi iPhone 14 e 14 Pro sono stati presentati la settimana scorsa. Nonostante i prezzi del mercato statunitense non siano aumentati, purtroppo in Italia i nuovi telefono sono arrivati con un forte rincaro rispetto alla scorsa generazione. Si parte da 1.029 euro per l’iPhone 14 da 128GB fino ad arrivare ai 2.139 euro richiesti per un iPhone 14 Pro Max da 1TB.

Fortunatamente è possibile rateizzare l’acquisto di tutti (o quasi) i nuovi iPhone 14, anche grazie alle offerte degli operatori di telefonia mobile italiani. Le abbiamo raccolte in questo nostro speciale.