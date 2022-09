iPhone 14 e 14 Pro a rate con Iliad, TIM, WindTre e Fastweb: tutte le offerte, conviene davvero?

Presto sarà possibile acquistare a rate i nuovi iPhone 14, 14 Plus e iPhone 14 Pro e Pro Max presso i principali operatori di rete mobile, tra cui Iliad, TIM, WindTre e Fastweb.

Un po’ alla volta, i principali operatori di rete mobile stanno aggiornando le loro offerte includendo anche i nuovi telefoni della Apple, con la possibilità di dividere l’importo in 24 o 30 rate. Alcuni operatori propongono dei pacchetti che includono anche delle offerte di telefonia mobile, mentre altri ancora si limitano a proporre il finanziamento a rate dell’acquisto dei nuovi telefoni, senza particolari vincoli.

Vale la pena di sottolineare che WindTre e TIM, con le rispettive offerte Reload Plus e Tim Next, consentono anche di sostituire gli iPhone con il modello successivo ogni 12 o 13 mesi. Sicuramente una soluzione interessante per chi non vuole farsi sfuggire le ultime novità tecnologiche.

iPhone 14 e 14 Pro a rate, le offerte di Iliad

Attualmente Iliad consente di prenotare i nuovi iPhone 14 con la possibilità di dilazionare l’importo in 30 rate con pagamento mensile. Iliad propone l’iPhone 14 nella versione da 128GB e 256GB, mentre le versioni con memoria superiore non sono disponibili.

L’ iPhone 14 128GB è disponibile presso Iliad al prezzo di 1.019 euro, che si possono pagare in un’unica soluzione oppure a rate da 27 euro per 30 mesi previo il pagamento di 209 di anticipo. Per l’iPhone 14 256GB si sale a 30 euro al mese con 249 euro di anticipo.

È già possibile prenotare anche il nuovo iPhone 14 Plus 128GB. Il prezzo è di 1.169 euro e si può anche in questo caso pagare in un'unica soluzione, oppure a rate da 30 euro al mese per 30 mesi previo il pagamento di 269 euro di anticipo. Per la versione da 256GB si sale a 33 euro al mese, per 30 mesi, con 309 euro di anticipo.

Passiamo alle versioni Pro, disponibili nei tagli di memoria da 128GB, 256GB e 512GB (niente versione da 1TB).

Si parte da 33 euro al mese, per 30 mesi, con anticipo di 339 euro per l’ iPhone 14 Pro 128GB , che è disponibile presso Iliad nei colori nero siderale, argento, oro e viola scuro. Per l’iPhone 14 Pro 256GB Iliad chiede un anticipo di 349 euro e il pagamento di 30 rate mensili da 37 euro al mese. Infine, è anche possibile optare per l’iPhone 14 Pro da 512 GB, in questo caso l’anticipo è di 519 euro e l’importo mensile di 40 euro.

È disponibile per il preordine anche il nuovo Apple iPhone 14 Pro Max. La versione da 128 GB è disponibile a 1.479 se si intende pagare in un'unica soluzione, mentre se si sceglie la rateizzazione bisognerà pagare 369 euro di anticipo e quindi 37 euro al mese per 30 mesi. Si sale, rispettivamente, a 439 e 39 euro per il modello da 256GB e 549 e 44 euro per il moello da 512GB.

Per tutte le informazioni sulle offerte di Iliad dedicate ai nuovi iPhone 14 e 14 Pro vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore telefonico.

iPhone 14 e 14 Pro a rate, le offerte di WindTre (anche con Reload Plus)

Anche WindTre ha annunciato le sue offerte dedicate ai nuovi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max (tuttavia mentre scriviamo questo speciale la pagina dei preordini non risulta ancora online, bisognerà aspettare un pochino).

iPhone 14 128GB : anticipo di 129,99 euro, a cui bisogna aggiungere 24,99 euro al mese e 4,99 euro una tantum di attivazione dell’offerta. Complessivamente il cliente paga 884,68 euro, a cui bisogna però aggiungere il costo mensile delle offerte WindTre da abbinare necessariamente all’acquisto dello smartphone.

: anticipo di 129,99 euro, a cui bisogna aggiungere 24,99 euro al mese e 4,99 euro una tantum di attivazione dell’offerta. Complessivamente il cliente paga 884,68 euro, a cui bisogna però aggiungere il costo mensile delle offerte WindTre da abbinare necessariamente all’acquisto dello smartphone. iPhone 14 Plus 128GB : anticipo di 149,99 euro e 28,99 euro al mese per 30 mesi. Bisogna sempre aggiungere i 4,99 euro di attivazione. In questo caso il cliente paga 1.024,68 euro, ma valgono le considerazioni di cui sopra.

: anticipo di 149,99 euro e 28,99 euro al mese per 30 mesi. Bisogna sempre aggiungere i 4,99 euro di attivazione. In questo caso il cliente paga 1.024,68 euro, ma valgono le considerazioni di cui sopra. iPhone 14 Pro 128GB : anticipo di 259,99 euro, 30 rate da 29,99 euro al mese + 4,99 euro di attivazione. Complessivamente il cliente paga 1.164,68 euro.

: anticipo di 259,99 euro, 30 rate da 29,99 euro al mese + 4,99 euro di attivazione. Complessivamente il cliente paga 1.164,68 euro. iPhone 14 Pro Max: anticipo di 339,99 euro, 30 rate da 34,99 euro al mese più 4,99 euro di attivazione. Costo totale: 1.394 euro.

Opzione Reload Plus: WindTre offre anche la possibilità di sostituire il telefono ogni 13 mesi. Significa che il cliente potrà scegliere se sostituire il telefono con il modello successivo, sottoscrivendo l’offerta per altri 13 mesi, oppure tenersi l’iPhone 14 e continuare con il pagamento delle rate restanti.

Le condizioni del servizio:

Attivazione solo contestuale all’acquisto di uno Smartphone con Offerta vendita a rate o con finanziamento con durata rateizzazione di 24 o 30 mesi. Costo mensile del servizio di 6,99€/mese e di 9,99€/mese per Smartphone pieghevoli (nuovi modelli a partire dal 12 agosto 2021 secondo disponibilità in relazione al servizio). Il servizio include le seguenti opzioni: Cambiare lo Smartphone: per rateizzazione di 24 o 30 mesi è possibile cambiare smartphone dal 13° mese (1°giorno del mese solare successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’attivazione di Reload Plus) e fino a 30 giorni prima della scadenza del contratto Reload Plus, acquistandone uno nuovo tra quelli a listino, sottoscrivendo un nuovo contratto con Offerta vendita a rate o con finanziamento e Reload Plus

Come è possibile notare, WindTre consente di acquistare a rate i nuovi iPhone 14 e 14 Pro con un piccolo, ma apprezzabile, sconto rispetto al prezzo di listino proposto da Apple. Tuttavia il cliente dovrà per forza legarsi a WindTre per 30 mesi attraverso la sottoscrizione di un’offerta.

Anche in questo caso vi lasciamo al sito ufficiale dell’operatore per ogni dettaglio. Mentre scriviamo questo speciale, WindTre non ha ancora aperto i preordini dei nuovi iPhone 14, tuttavia è possibile lasciare i propri recapiti per essere ricontattati.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, le offerte di Fastweb

Fastweb Mobile consente di acquistare a rate i nuovi iPhone 14 a patto di abbinare una SIM dell’operatore con minuti illimitati verso l’Italia (e alcuni paesi esterni), 100SMS e 240GB di traffico 5GB al costo di 7,95 al mese.

Fastweb Mobile non richiede il pagamento di un anticipo, mentre il finanziamento – che è interamente gestito da Findomestic, è suddivisibile in 24 oppure 30 rate mensili, a seconda delle preferenze del cliente. Vediamo i prezzi scegliendo la rateizzazione in 30 mesi:

iPhone 14 128GB: 33,30 euro al mese, costo complessivo 999 euro al mese contro i 1.029 euro di listino. Si sale a 36,97euro al mese per il modello da 256GB.

iPhone 14 Plus 128GB: 37,62 euro al mese. Costo totale: 1.128,6 euro contro i 1.179 euro di listino. Si sale a 41,97 euro al mese per il modello da 256GB.

iPhone 14 Pro 128GB: 42.97 euro al mese. Costo totale: 1.289,1 euro contro i 1.339 euro di listino. Si sale, rispettivamente, a 47,30 e 56,30 al mese per i modelli da 256 e 512GB.

iPhone 14 Pro Max: 47,97 euro al mese. Costo complessivo: 1.439 euro contro i 1.489 euro di listino. Si sale, rispettivamente, a 52,63 e 60,97 euro al mese per i modelli da 256 e 512GB.

Nonostante anche in questo caso sia necessario abbinare un’offerta, anche Fastweb Mobile consente di risparmiare qualcosina scegliendo l’acquisto a rate dei nuovi iPhone 14. Vi rimandiamo al sito dell’operatore per tutti i dettagli.

iPhone 14 e 14 Pro a rate, tutte le offerte di TIM (anche con TIM Next)

Chiudiamo questa rassegna con le principali offerte di TIM. Anche questo operatore consente di acquistare i nuovi smartphone della Apple pagando in un’unica soluzione oppure suddividendo l’importo in 30 mesi. Non sono previsti anticipi. Al momento TIM è l’unico operatore a consentire la rateizzazione dei modelli da 512GB.

iPhone 14: 34 euro al mese per 30 mesi. Si sale a 39 e 47 euro al mese per i modelli da 256 e 512GB.

iPhone 14 Plus: 39 euro al mese per 30 mesi. Si sale a 44 e 52 euro al mese per i modelli da 256 e 512GB.

iPhone 14 Pro: 45 euro al mese per 30 mesi. Si sale a 49 e 58 euro al mese per i modelli da 256 e 512GB.

iPhone 14 Pro Max: 50 euro al mese per 30 mesi. Si sale a 54 e 63 euro al mese per i modelli da 256 e 512GB.

Come WindTre, anche TIM ha un’interessante offerta che consente di sostituire il telefono ogni anno. TIM include anche una copertura contro i danni accidentali. L’offerta si chiama TIM Next ma per chiedere informazioni sull’attivazione del servizio è necessario recarsi fisicamente presso un punto vendita TIM. Vi rimandiamo al sito dell’operatore telefonico per tutti i dettagli sulle offerte.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, aperti i preordini su Amazon

E per chi non fosse interessato ad acquistare i nuovi iPhone 14 abbinandoli alle offerte di un operatore, ricordiamo che i quattro telefono sono già disponibili per il preordine su Amazon, dove peraltro è sempre possibile rateizzare la spesa con Fineco.

L’iPhone 14 da 128GB nella colorazione Mezzanotte è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.099 euro. Consegna prevista per il 16 settembre.

L’iPhone 14 Pro da 128GB nella colorazione Oro è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.339€. Consegna il 16 settembre.

L’iPhone 14 Pro Max da 128GB nella colorazione Nero siderale è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.449€. Consegna prevista per il 16 settembre.

