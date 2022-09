Pixel Fold e un nuovo tablet di fascia alta, la beta di Android 13 rivela i piani di Google

Il codice dell’ultima beta di Android 13 ha consentito di scoprire due prodotti – almeno in parte – ancora inediti. Non soltanto il tanto chiacchierato primo smartphone pieghevole della linea Pixel, ma anche un misterioso tablet Pixel denominato ‘Pro’ (e quindi diverso da quello già annunciato pochi mesi fa).

Il ritrovamento è stato condiviso su Twitter dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski, che ha anche condiviso una schermata del codice dove troviamo menzionato il prodotto. Quanto al Pixel Fold, sappiamo che avrà un sensore principale da 64MP, un Sony IMX787, a cui verrà affiancato un 10.8MP Samsung S5K3J1. Dovrebbe poi avere anche un Sony IMX355 da 8MP e un ulteriore S5K3J1. Quattro in totale, un indizio interessante che corrobora la tesi secondo la quale il Pixel Passport, come probabilmente si chiamerà, riprenderà il form factor del Galaxy Z Fold4 — a libretto, dunque, e non a conchiglia come il Galaxy Z Flip.

The camera HAL, however, seems to indicate something completely different. “Felix”, F10, includes multiple references to folded and unfolded states, as well as outer and inner cameras. pic.twitter.com/YrwJ482hdz — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

Ma non soltanto. Come anticipato, il codice ha svelato l’esistenza di un nuovo tablet, che nella beta viene chiamato t6pro o tangorpro. Si tratterebbe di una versione high-end, con specifiche migliori, del tabelt annunciato durante la conferenza I/O di maggio. Un tablet, dunque, che non è ancora stato presentato dall’azienda e di cui non sapevamo nemmeno dell’esistenza.

Non sono gli unici due segreti custoditi dalla nuova beta di Android 13 che, tra le altre cose, ha rivelato anche l’arrivo di tre interessanti nuove funzioni.