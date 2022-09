Android 13: il codice della beta ‘nasconde’ tre nuove funzioni in arrivo coi prossimi update

Emergono nuove interessanti informazioni su Android 13. Alcuni tipster hanno scoperto tre nuovi interessanti funzioni che faranno presto il loro debutto sul sistema operativo di Google. La prima è dedicata alle telefonate, mentre la seconda è pensata per gli audiofili.

Le nuove funzioni non sono ancora state annunciate ufficialmente da Google. Si tratta, in sostanza, di delle funzioni nascoste – o dormienti – scoperte spulciando il codice della beta Android 13 QPR1. Lo stesso codice ha portato alla scoperta di alcune altre interessanti informazioni, tra cui la menzione di due prodotti ancora inediti: il Google Pixel Fold e un misterioso Pixel Tablet Pro.

La prima nuova funzione per Android 13 si chiama Clear Calling: come intuibile dal nome, utilizza il machine learning per rimuovere i rumori e i brusii di sottofondo durante le telefonate. Non importa se l’utente sta chiamando da un luogo affollato, come un mezzo pubblico, o in condizioni di meteo avverse: il software rimuoverà i rumori facendo arrivare al destinatario della chiamata una voce pulita e priva di fastidiose interferenze.

Clear Calling funzionerà anche con le telefonate VOIP, ad esempio usando WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica.

Poi c’è Spatial Audio, o 3D Audio, che andrà a migliorare la qualità del suono quando si riproduce brani, video o contenuti multimediali che supportano questa tecnologia. E, infine, Audio Bluetooth LE, che andrà ad ottimizzare le prestazioni e i consumi durante l’utilizzo degli auricolari Bluetooth.