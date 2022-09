Assassin’s Creed: Codename Jade annunciato, è il nuovo gioco mobile ambientato in Cina

In occasione dell’evento celebrativo per i 15 anni di Assassin’s Creed, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin’s Creed: Codename Jade, il primo Assassin’s Creed open world realizzato appositamente per i dispositivi mobile e ambientato in Cina. Vediamo il trailer d’annuncio:

Il gioco includerà tutti elementi distintivi del franchise, fornendo ai giocatori la possibilità di esplorare i territori dell’Antica Cina e di cimentarsi in spettacolari combattimenti. Il titolo, inoltre, è il primo gioco della serie che permetterà ai giocatori di creare il proprio personaggio.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, né data di uscita. In ogni caso la dicitura “coming soon” che appare alla fine del trailer ci suggerisce che non dovremo attendere molto per saperlo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Assassin’s Creed: Codename Jade è solo uno dei nuovi progetti legati alla serie presentati in occasione dell’evento di ieri. Oltre a Mirage, sono stati annunciati anche Codename Red e Codename Hexe, oltre al nuovo DLC per Assassin’s Creed; Valhalla.