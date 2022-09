Assassin’s Creed Valhalla: annunciata l’espansione gratuita The Last Chapter

In occasione dell'evento dedicato alla serie Assassin's Creed, Ubisoft ha annunciato l'arrivo di The Last Chapter, il DLC gratuito di Assassin's Creed Valhalla.

In occasione dell’Assassin’s Creed Showcase, Ubisoft ha annunciato con un trailer Assassin’s Creed Valhalla: The Last Chapter, la nuova espansione gratuita per il gioco. Come suggerisce il titolo, The Last Chapter è l’ultimo atto dell’avventura norrena di Ubisoft.

Nel breve filmato, vediamo infatti Eivor ormai pronto a lasciare il suo accampamento vichingo per lanciarsi in una “nuova avventura”. Durante questo nuovo viaggio, Eivor si imbatterà alcune vecchie conoscenze, tra cui spiccano anche personaggi di grande rilevanza storica, la cui identità però non è ancora stata rivelata.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita per Assassin’s Creed Valhalla: The Last Chapter. Il DLC gratuito arriverà entro la fine del 2022 per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna.

Restando in tema, vi ricordiamo che ieri è stato anche presentato ufficialmente Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie ambientato nella Baghdad del IX secolo e con protagonista Basim.