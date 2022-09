Assassin’s Creed Mirage presentato ufficialmente: ecco il trailer ed i primi dettagli

Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, è stato presentato ufficialmente con un trailer che svela i primi dettagli ed il periodo d’uscita. Il filmato, mostrato in occasione dell’evento dedicato al futuro della serie, conferma tutti i rumor degli ultimi giorni.

Mirage sarà infatti ambientato nella Baghdad del IX secolo e avrà come protagonista un personaggio proveniente da Assassin’s Creed Valhalla: Basim, un comune ladro in cerca di risposte e giustizia, che si ritrova coinvolto nelle questioni degli assassini. Dal punto di vista del gameplay, invece, nonostante il filmato non mostri sequenze di gioco, possiamo aspettarci un ritorno alle origini in grande stile, con un focus su elementi come stealth e parkour.

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna in tre differenti edizioni, Standard Edition, Deluxe Edition e Collector’s Case. La Standard Edition include il solo gioco base , la Deluxe Edition una serie di contenuti digitali bonus, come l’artbook, la colonna sonora e un outfit dedicato a Prince of Persia e infine la Collector’s Case che racchiude tutti i contenuti della Deluxe più una steelbook, un mini-artbook, una mappa di Baghdad e una figure di Basim alta 32 centimetri.