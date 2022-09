Assassin’s Creed: Codename Red, annunciato un nuovo capitolo ambientato in Giappone

In occasione dell'Assassin's Creed Showcase, Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed: Codename Red, il nuovo capitolo della serie ambientato in Giappone.

In occasione dell’Assassin’s Creed Showcase di ieri, Ubisoft ha annunciato con un teaser trailer l’arrivo di Assassin’s Creed: Codename Red, un nuovo capitolo della saga ambientato in Giappone. Si tratta di uno degli annunci che ha suscitato maggiore entusiasmo da parte dei fan poiché erano anni che gli appassionati chiedevano a gran voce un capitolo principale della saga ambientato proprio in Giappone.

I dettagli rilasciati sul gioco non sono poi molti: il teaser rivela che il gioco sarà ambientato nel Giappone feudale, mostrando anche la figura di un assassino ninja dotato di lama celata. Per il resto, sappiamo che Red sarà sviluppato da Ubisoft Quebec, gli stessi di Assassin’s Creed Odyssey, con Jonathan Dumont come direttore creativo e che il gioco riprenderà la struttura RPG di Origins, Odissey e Valhalla.

Il gioco debutterà dopo l’uscita di Assassin’s Creed Mirage, presentato anch’esso ieri durante l’evento dedicato al futuro della serie, quindi non sappiamo con precisione quale sarà il periodo d’uscita. Possiamo facilmente ipotizzare che il titolo non vedrà la luce prima del 2024, dato che il prossimo anno sarà tutto dedicato al lancio di Mirage, e che uscirà esclusivamente su console di nuova generazione.