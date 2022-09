D23 Expo 2022: tutte le altre novità Disney live-action, animation e Pixar

Oltre agli annunci fatti sul prequel de Il Re Leone, su La Sirenetta, su Come d’Incanto 2 e su Hocus Pocus 2, sono stati diverse le notizie rivelate durante il D23 Expo 2022. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le novità della prima giornata del D23 dedicato ai live-action ed all’animazione Disney.

The Walt Disney Studios hanno acceso gli animi nella Hall D23 dell’Anaheim Convention Center, dove migliaia di fan si sono riuniti al D23 Expo 2022 per essere i primi ad avere accesso a grandi annunci, nuovi dettagli e piani futuri per Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios.

DISNEY LIVE-ACTION

PETER PAN & WENDY accende i riflettori su personaggi iconici in un modo completamente nuovo. Ad affiancare Bailey sul palco erano presenti i membri del cast Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy), Alyssa Wapanâtahk (Giglio Tigrato) e Capitan Uncino in persona: Jude Law. Il nuovo film approfondisce la storia di Wendy che si unisce al ragazzo che si rifiuta di crescere in un magico viaggio verso l’Isola che non c’è e rivela la storia della rivalità tra Peter Pan e uno dei cattivi Disney più memorabili. Il cast ha parlato di ciò che i fan potranno aspettarsi dal nuovo film e ha condiviso un primo sguardo esclusivo al film con il pubblico del D23. Diretta da David Lowery e prodotta da Jim Whitaker, la rivisitazione in live action del classico d’animazione del 1953 sarà disponibile su Disney+ nel 2023.

Il regista di HAUNTED MANSION Justin Simien, che in passato ha lavorato a Disneyland ha parlato della spettrale avventura. Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, Haunted Mansion racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un gruppo variegato di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Sono state condivise alcune immagini del film in esclusiva con il pubblico del D23 Expo, poi è stato dato il benvenuto alla regina dei film dell’orrore, Jamie Lee Curtis, che ha fatto un’entrata indimenticabile a bordo del classico vagoncino dell’attrazione Haunted Mansion. Curtis interpreta Madame Leota nel film, che uscirà l’anno prossimo.

SNOW WHITE è una rivisitazione in chiave live action della classica fiaba, con Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot nel ruolo della regina, la matrigna di Biancaneve. Le due star del film si sono unite a Bailey per parlare dei loro ruoli e per condividere un primissimo sguardo ai personaggi iconici del film del 2024, diretto da Marc Webb, prodotto da Marc Platt e con nuove canzoni degli autori vincitori di Tony, Grammy e Oscar Pasek & Paul.

PIXAR

I filmmaker Peter Sohn e Denise Ream hanno parlato di ELEMENTAL, un nuovo lungometraggio originale che arriverà nel 2023. Sohn, che dirige il film, ha condiviso l’ispirazione personale che ne sta alla base: una storia di immigrati che inseguono i propri sogni in bellissimi quartieri dove si incontrano lingue e culture. I registi hanno presentato i personaggi di Elemental, ambientato in una città i cui abitanti sono fuoco, acqua, terra e aria, e vivono insieme. Ember è una giovane donna tenace e “ardente”, mentre Wade è un ragazzo divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”. Ad aiutarli a prendere vita nella versione originale ci sono Leah Lewis e Mamoudou Athie, che sono stati accolti calorosamente sul palco della Hall D23. Il pubblico ha potuto dare uno sguardo esclusivo al film e ha ricevuto un mini-poster con Ember e Wade.

I registi di WIN OR LOSE Carrie Hobson e Michael Yates hanno fornito uno sguardo più approfondito sulla prima serie long-form Pixar e su ciò che l’ha ispirata. Win or Lose segue i Pickles, una squadra mista di softball della scuola media, nella settimana che precede la partita di campionato. Ogni episodio si svolge nella stessa settimana, mettendo in evidenza il punto di vista di un diverso personaggio principale – i giocatori, i loro genitori, l’arbitro – che si riflette in uno stile visivo unico. Hobson e Yates hanno rivelato che Will Forte darà la voce nella versione originale all’allenatore Dan e hanno condiviso un saluto di Forte registrato per l’occasione, seguito da una clip esclusiva per i fan. Win or Lose sarà disponibile su Disney+ nel 2023.

In seguito a uno spettacolo di luci e a un messaggio minaccioso che recitava “Bring Us Your Leader”, Docter ha accolto sul palco il regista Adrian Molina e la produttrice Mary Alice Drumm per presentare, per la prima volta in assoluto, i progetti per il lungometraggio originale ELIO. Nella storia, Elio è un undicenne sognatore, artistico, creativo e sempre chiuso in casa che trova difficile integrarsi con gli altri. Nel frattempo, mamma Olga, che dirige un progetto militare top-secret, sta lavorando per decodificare uno strano segnale proveniente dallo spazio. Ma è Elio a stabilire un contatto, a essere teletrasportato nello spazio e a essere scambiato per un ambasciatore intergalattico della Terra. America Ferrera, la voce originale dell’intelligente e super sicura di sé Olga, è stata invitata sul palco insieme a Yonas Kibreab, che sempre nella versione originale presta la voce proprio a Elio. Kibreab ha svelato al pubblico che Elio uscirà nel 2024.

WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS

Jennifer Lee, Walt Disney Animation Studios’ Chief Creative Officer, ha ricevuto un caloroso benvenuto dai fan che sono stati felici di conoscere i dettagli dei progetti degli Studios per un intero anno di celebrazioni in occasione del 100° anniversario.

“Ai Walt Disney Animation Studios, dove tutto è iniziato, alla vigilia del nostro 100° anniversario, viviamo questo giorno come un privilegio e una promessa”, ha detto Lee. “È un privilegio essere i custodi di uno Studio e di un sogno che Walt e suo fratello Roy hanno iniziato un secolo fa. E una promessa di continuare a rischiare con il nostro storytelling, esplorare, espandere e trasformare il possibile in reale, proprio come ha fatto Walt”.

Lee ha poi proseguito parlando delle opportunità create da Disney+ per Disney Animation, ripercorrendo i numerosi titoli in arrivo sulla piattaforma, tra cui le nuove serie come ZOOTROPOLIS+, che debutterà su Disney+ il 9 novembre. I fan hanno quindi potuto vedere il trailer della nuova serie short-form, che torna nella frenetica metropoli dei mammiferi, approfondendo le vite di alcuni dei residenti più intriganti del film vincitore dell’Oscar.

Arriverà su Disney+ nel 2023 IWÁJÚ, una serie originale completamente nuova creata in collaborazione con Kugali, società di intrattenimento Pan-africana produttrice di fumetti. Lee ha invitato sul palco i filmmaker di Kugali, Olufikayo Ziki Adeola, Hamid Ibrahim e Tolu Olowofoyeku che hanno introdotto l’ambientazione della serie: una lettera d’amore a Lagos, in Nigeria. Olowofoyeku e Ibrahim hanno descritto il mondo di Iwájú come una rappresentazione futuristica, un luogo che esplode di colori, con elementi visivi unici e progressi tecnologici ispirati dallo spirito di Lagos, che è fisicamente divisa in un’isola e una parte di terraferma, separate sia dall’acqua che dalle condizioni socio-economiche. Il racconto di formazione introduce Tola, una giovane ereditiera della ricca isola, e il suo migliore amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta e amorevole figlio della terraferma. I filmmaker hanno condiviso con i fan una prima immagine della serie.

Lee ha poi parlato del prossimo lungometraggio Disney Animation, introducendo i registi di STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO. Il regista Don Hall e il co-regista/sceneggiatore Qui Nguyen hanno raccontato del loro legame personale con il film, che narra di un’incredibile famiglia che deve superare le proprie differenze per salvare un misterioso mondo pieno di pericoli e sorprese. Il pubblico ha assistito a un nuovissimo trailer del 61° film targato Disney Animation prima che i membri del cast originale delle voci composto da Gyllenhaal (Searcher Clade), Dennis Quaid (Jaeger Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade) e Lucy Liu (Callisto Mal) si unissero ai festeggiamenti. I fan hanno anche potuto dare un’occhiata a una sequenza ricca di azione tratta dal film e hanno ricevuto un poster esclusivo. Prodotto da Roy Conli, Strange World – Un Mondo Misterioso si avvale anche della voce originale di Gabrielle Union (Meridian). Il film uscirà nelle sale italiane il 23 novembre 2022.

Nel momento conclusivo della presentazione, Lee è tornato sul palco per svelare ufficialmente il nuovo lungometraggio originale Disney Animation, WISH, in uscita nel 2023, in occasione del centesimo anniversario dello Studio. Un film che non poteva che provenire dai Walt Disney Animation Studios, l’epico lungometraggio animato si ispira all’eredità delle pellicole dello studio e pone la domanda: “Come è nata la stella dei desideri, a cui tanti personaggi si sono rivolti per esprimere il proprio desiderio?”. I registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn hanno illustrato la storia, ambientata a Rosas, il regno dei desideri, dove i sogni possono letteralmente avverarsi. Al pubblico è stata presentata la diciassettenne Asha, una ragazza ottimista con un’intelligenza acuta che ha a cuore la sua comunità. In un momento di disperazione, Asha lancia un’appassionata richiesta alle stelle, che viene esaudita da una forza cosmica, una piccola palla di energia sconfinata chiamata Star. Insieme, affrontano i nemici più temibili per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. L’attore Alan Tudyk si è unito ai registi sul palco per condividere un test d’animazione del suo nuovo personaggio, una capra di nome Valentino. Buck, Veerasunthorn e Lee hanno poi presentato la voce originale di Asha, l’attrice Ariana DeBose, che ha fatto esplodere il teatro cantando una nuovissima canzone originale scritta da Julia Michaels, autrice di tutte le canzoni di Wish. L’accattivante performance di “More for Us” di Ariana DeBose ha chiuso lo showcase nel tipico stile Disney. Lee è lo sceneggiatore del film, Peter Del Vecho è il produttore e Juan Pablo Reyes il co-produttore.