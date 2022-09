Come d’Incanto 2: il trailer del film sequel che uscirà su Disney+

Il 24 novembre uscirà sulla piattaforma streaming Disney+ il lungometraggio sequel Come d'Incanto 2. Ecco il trailer.

10—Set—2022 / 11:24 AM

Il 24 novembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ il lungometraggio Come d’Incanto 2, film sequel che avrà come protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey. Da poco è disponibile il trailer del lungometraggio.

Ecco il trailer di Come d’Incanto 2.

La sinossi diffusa recita:

Dieci anni dopo il felice finale della storia, il personaggio di Giselle assieme a Robert e Morgan si muovono verso una nuova casa nei sobborghi di Monroeville. La comunità è controllata da Malvina Monroe, che ha delle intenzioni nefaste per tutta la famiglia. E quando i problemi aumenteranno, Giselle ripenserà al suo desiderio di una vita da favola. Sarà così che la protagonista cercherà di salvare la sua famiglia ed il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Nel lungometraggio troviamo Idina Menzel che fa Nancy, Gabriella Baldacchino sostituisce Rachel Covey come Morgan. Nel cast sono presenti anche Yvette Nicole Brown, Maya Rudolph, Oscar Nunez, Jayma Mays, Ann Harada, Michael McCorry Rose, James Monroe Iglehart e Kolton Stewart. La regia è stata affidata a Adam Shankman.

Il film originale è stato un turning point per la carriera di Amy Adams, già avviata da tempo ma ancora in cerca di un ruolo che la ponesse davvero al centro dei riflettori: l’adorabile Giselle del film di Kevin Lima era proprio quel che serviva per farle da trampolino di lancio verso la celebrità.