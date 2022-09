Il Re Leone: il prequel sarà intitolato Mufasa e uscirà nel 2024

10—Set—2022 / 9:57 AM

Disney sta proseguendo con le operazioni che riguardano i remake in versione live-action dei suoi classici animati, e questa volta ha pensato non ad un vero e proprio rifacimento ma ad un capitolo prequel de Il Re Leone. Durante il D23 Expo è stato annunciato il titolo del prequel de Il Re Leone, che sarà Mufasa: The Lion King, la storia del padre di Simba. Il lungometraggio prequel Mufasa farà il suo debutto nel 2024.

Questo è il logo.

Mufasa: The Lion King. 2024. pic.twitter.com/IkPMk6IDGR — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

A raccontare la storia di Mufasa ci saranno Timon, Pumbaa e Rafiki, che narreranno l’ascesa del re leone, nato senza alcuna regalità. Durante il D23 Expo è stato mostrato anche un teaser, in cui vengono mostrate proprio le origini di Mufasa, ed alla fine del filmato si vedono Timon e Pumba che dicono “Come non siamo in questo film? Certo che ci siamo!”

La regia del progetto è stata affidata a Barry Jenkins, con la sceneggiatura che è stata scritta da Jeff Nathanson. Aaron Pierre sarà la voce di Mufasa, mentre Kelvin Harrison Jr. farà Scar.

Ricordiamo che il film live-action su Il Re Leone è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, mentre il lungometraggio animato originale è uscito nel 1994.