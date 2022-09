Assassin’s Creed Mirage: spunta una nuova immagine leak prima della presentazione

Trapela una nuova immagine leak di Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft che si appresta ad essere presentato ufficialmente domani in occasione dell’Ubisoft Forward. L’immagine, che vi riportiamo qui sotto, dovrebbe mostrare in anteprima la key art ufficiale del gioco o quantomeno uno dei tanti artwork legati al materiale promozionale del titolo.

Come potete vedere, l’artwork sottolinea nuovamente la presenza di elementi appartenenti ad un’ambientazione di stampo mediorientale, già emersi in passato. Al centro dell’immagine, invece, troviamo il protagonista, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere Basim, un ladro di strada della Bagdad del IX secolo destinato a diventare un Maestro Assassino, come dimostra il tipico abbigliamento e la presenza della lama celata.

Stando a quanto riportato dagli ultimi leak, Assassin’s Creed Mirage dovrebbe segnare un ritorno alle origini della serie con un gameplay maggiormente incentrato sullo stealth e ambientato a Bagdad.

Restando in tema, Tom Henderson ha recentemente svelato quella che dovrebbe essere la line-up completa dell’Assassin’s Creed Showcase che include oltre a Assassin’s Creed Mirage, altri 4 giochi e un DLC per Valhalla. In ogni caso, per saperne di più, non ci resta che attendere domani.

