Assassin’s Creed: un leak svela tutti i capitoli che saranno presentati all’Ubisoft Forward

In occasione l’Ubisoft Forward del 10 settembre, avremo modo di avere maggiori dettagli sul futuro della celebre serie degli Assassini. A quanto pare però Assassin’s Creed Mirage sarà soltanto uno dei protagonisti dello showcase dedicato alla serie. Stando a quanto rivelato dal noto leaker Tom Henderson, durante l’evento saranno presentati ben 4 giochi della serie Assassin’s Creed, incluso Mirage ovviamente, più un DLC.

Ubisoft to Reveal Several New Assassin’s Creed Titles at Ubisoft Forward via @TryHardGuides https://t.co/dETZjM3x2K — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 6, 2022

Nello specifico, i giochi di Assassin’s Creed che saranno mostrati durante l’Ubisoft Forward dovrebbero essere:

Assassin’s Creed Mirage (già annunciato ufficialmente)

Assassin’s Creed Project Red (Giappone)

Assassin’s Creed Project Hexe (Europa centrale)

Assassin’s Creed Project Jade (Cina, gioco mobile)

DLC di Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Project Nexus (VR, ma non si sa se sarà mostrato)

Riguardo ad Assassin’s Creed Mirage sono stati confermati tutti i rumor apparsi in rete negli scorsi mesi. Il nuovo capitolo di Assassin’s Creed sarà ambientato a Baghdad e avrà come protagonista l’assassino Basim Ibn Ishaq.

Assassin’s Creed Project Red, invece, è stato descritto da Henderson come uno dei giochi che farà parte di Assassin’s Creed Infinity, il protgetto live service dedicato alla saga. Sarà ambientato in Giappone e uscirà non prima del 2024. Henderson ha riferito, inoltre, di aver visto un artwork del gioco che mostra un assassina in stile samurai, ma ritiene che probabilmente i giocatori potranno scegliere tra un personaggio maschile e uno femminile.

Assassin’s Creed Project Hexe sarà un nuovo capitolo della serie ambientato durante il periodo del Sacro Romano Impero. Anche questo titolo farà parte del grande gioco live service Assassin’s Creed: Infinity e uscirà non prima del 2024.

Assassin’s Creed Project Jade invece dovrebbe essere nuovo videogioco mobile ambientato in Cina, forse in uscita entro fine anno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’Ubisoft Forward verrà trasmesso sabato 10 settembre a partire dalle ore 21:00.