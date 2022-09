Ubisoft Forward: annunciati i giochi presenti all’evento

Ubisoft ha annunciato quali saranno i giochi che verranno mostrati in occasione del prossimo Ubisoft Forward del 10 settembre. Stando a quanto indicato dalla compagnia francese, grande spazio sarà riservato al nuovo capitolo di Assassin’s Creed che è stato annunciato ufficialmente solo qualche giorno fa.

Le indiscrezioni relative ad Assassin’s Creed Mirage sono ormai numerose. Si parla già di un titolo con un gameplay maggiormente incentrato sullo stealth e ambientato a Bagdad. Avremo modo di avere maggiori dettagli in via ufficiale questo sabato.

Per il resto, riceveremo aggiornamenti anche sull’ambiziosissimo Mario+Rabbids: Sparks of Hope, sull’atteso Skull and Bones, che è tornato a mostrarsi recentemente con un video di gameplay e diversi dettagli. Nel corso dell’evento, inoltre, ci sarà anche un momento speciale dedicato ad Assassin’s Creed, con un’anteprima sul futuro della serie.

Il pre-show darà invece spazio alle “ultime stagioni, personaggi e contenuti di Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altro ancora.” Potrete seguire l’evento sul sito di Ubisoft, su YouTube su Twitch. Chi seguirà la presentazione sul canale ufficiale Twitch di Ubisoft, potrà ottenere Drop in ricompensa per diversi giochi. Di seguito la lista completa dei giochi e delle ricompense:

Guarda per 15 minuti per ottenere “Skull Logo Emblem” in Skull and Bones

Guarda per 30 minuti per ottenere “Explosive Detail Charm” in Rainbow Six Siege

Guarda per 45 minuti per ottenere “RC22 Original Cosmetic” in Roller Champions

Guarda per 60 minuti per ottenere “Sphinx Tattoo Set” in Assassin’s Creed Valhalla

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’Ubisoft Forward avrà inizio alle 21:00 e sarà accompagnato da un breve pre-show a partire dalle 20:35.