Assassin’s Creed Mirage annunciato ufficialmente da Ubisoft

Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della celebre serie degli assassini. L’annuncio proviene dall’account Twitter ufficiale del gioco dove viene confermato anche che il titolo verrà mostrato in occasione del prossimo Ubisoft forward, in programma per il 10 settembre 2022. Di seguito il contenuto del tweet relativo all’annuncio:

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo gioco di Assassin’s Creed. Non vediamo l’ora di raccontarvi di più il 10 settembre all’Ubisoft Forward: 21:00 CEST | 12 PM PT.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

A corredo del tweet, troviamo anche la prima immagine ufficiale del gioco che mostra il volto del protagonista del prossimo capitolo della serie e uno scorcio della nuova ambientazione.

L’annuncio ufficiale di Assassin’s Creed Mirage arriva a seguito di numerose voci di corridoio e leak. L’ultimo, apparso in rete qualche ora fa, mostra un artwork che sembrerebbe riferirsi ad un DLC del gioco, basato sulla storia di Alì Babà e i quaranta ladroni. Tornando invece a Mirage, secondo quanto emerso dalle varie indiscrezioni, il gioco potrebbe segnare un ritorno alle origini della serie con un gameplay basato sullo stealth e ambientato a Bagdad.

In ogni caso, per saperne di più, non ci resta che attendere. L’appuntamento per il reveal completo resta fissato per il 10 settembre.