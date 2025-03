Un colosso cinese investe 1,25 miliardi di dollari in Ubisoft

Un investimento di cui di certo si continuerà a parlare nei prossimi giorni è quello effettuato dal colosso cinese della tecnologia Tencent. Nello specifico, il colosso ha deciso di investire 1,2 miliardi di euro, ovvero 1,25 miliardi di dollari, 1 miliardo di sterline, in uno spin-off di Ubisoft. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è il produttore ufficiale dei videogiochi di Assassin’s Creed.

Il colosso cinese, con sede a Shenzhen, ha fatto sapere che con questo investimento andrà a detenere un quarto della nuova attività ed il resto resterà nelle mani di Ubisoft per un valore di ben 4 miliardi di euro. Il colosso si troverà a gestire alcuni tra i più gran di franchise della società francese e nello specifico Far Cry, Assassin’s Creed e Rainbow Six.

Investimento in Ubisoft da parte di Tencent

Tencent è ormai parecchio conosciuta da tempo e la massima popolarità si può dire che l’abbia acquisita con la popolare app di messaggistica WeChat. A parlare nei giorni scorsi è stato Yves Guillemot, il co-fondatore e amministratore delegato di Ubisoft il quale ha riferito che con questo investimento Ubisoft apre un nuovo capitolo della sua storia. Ad oggi, infatti, Tencent è il secondo maggiore azionista di Ubisoft con una quota di poco inferiore al 10%.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership di lunga data con Ubisoft attraverso questo investimento”, queste le parole di Martin Lau, il Presidente di Tencent. Ubisoft, d’altra parte ha fatto sapere che in tempi brevi si dedicherà ad altri titoli di punta, come The Division e Tom Clancy’s Ghost Recon. “Ubisoft ha tutti questi fantastici giochi, come Assassin’s Creed, per cui è nota, ma che ultimamente non hanno soddisfatto molto i fan“, questo quanto dichiarato dal giornalista di videogiochi Shannon Liao il quale ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti alla BBC.

“Ci sono delle ragioni per cui quel business è ora in palio e per Tencent è un’opportunità per trarre profitto da questi franchise così amati, che hanno così tanta credibilità tra i giocatori là fuori“. Ricordiamo che Assassin’s Creed ha ottenuto un successo davvero strepitoso, vendendo ben 200 milioni di copie in tutto il mondo.