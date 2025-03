Il ritorno di Alibaba: così l’AI ha salvato il colosso cinese dal tracollo

Nel cuore della Cina, Alibaba sta vivendo una rinascita sorprendente. Il gigante dell’e-commerce, che solo due anni fa sembrava sull’orlo del collasso, ha compiuto una trasformazione radicale puntando tutto sull’intelligenza artificiale. Questa mossa audace sta ridefinendo il futuro dell’azienda e potrebbe riposizionare la Cina come leader globale nel settore dell’AI.

Da gigante in declino a pioniere dell’AI

La caduta di Alibaba iniziò nel 2020, quando le autorità cinesi bloccarono l’IPO di Ant Group, il suo braccio finanziario. Il fondatore Jack Ma scomparve dalla vita pubblica e l’azienda perse l’80% del suo valore di mercato. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, il lancio di ChatGPT nel novembre 2022 ha fornito a Ma l’ispirazione per una svolta radicale.

Sotto la guida del nuovo CEO Eddie Wu, Alibaba ha investito massicciamente in ricerca e sviluppo AI. L’azienda ha creato Qwen, una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni che oggi è considerata leader di mercato in Cina. Apple ha scelto Qwen per gestire le funzioni AI sugli iPhone venduti nel paese, un importante voto di fiducia per la tecnologia di Alibaba.

Ma la vittoria finale non è garantita

Nonostante i progressi, la posizione di leadership di Alibaba non è garantita. Concorrenti come Tencent e ByteDance stanno investendo miliardi in tecnologie AI, mentre startup come DeepSeek stanno dimostrando che è possibile creare modelli AI avanzati con risorse limitate.

Le tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti rappresentano un’ulteriore sfida, con Washington che limita l’esportazione di chip AI avanzati verso la Cina. Alibaba sta cercando di colmare il divario tecnologico, ma le sue capacità di progettazione di chip sono ancora indietro rispetto ai leader mondiali.

Tuttavia, l’entusiasmo all’interno dell’azienda è palpabile. Wu ha annunciato piani ambiziosi per investire 380 miliardi di yuan nell’infrastruttura AI nei prossimi tre anni. L’obiettivo finale è lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generale (AGI), una visione che sta galvanizzando i dipendenti di Alibaba. La rinascita di Alibaba è emblematica della più ampia trasformazione del settore tecnologico cinese. Con il sostegno del governo, che vede nell’AI una chiave per rilanciare l’economia, Alibaba e i suoi concorrenti stanno cercando di posizionare la Cina come leader globale nell’innovazione AI. Resta da vedere se questa scommessa si tradurrà in una crescita economica sostenibile, ma per ora, come afferma un dipendente veterano al quotidiano economico Financial Times, “siamo tornati ad avere di nuovo speranza e fiducia”.