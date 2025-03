Manus: esplode la mania per il nuovo agente AI cinese, inviti venduti a migliaia di dollari

Una nuova febbre tecnologica sta contagiando il mondo dell’intelligenza artificiale: Manus, l’innovativo agente AI sviluppato dalla startup cinese Butterfly Effect con sede a Wuhan, sta attirando l’attenzione globale a soli pochi giorni dal suo lancio.

Cos’è Manus?

A differenza dei tradizionali chatbot AI come ChatGPT o DeepSeek, Manus si presenta come “il primo agente AI generale al mondo“. Utilizza una combinazione di diversi modelli di intelligenza artificiale, tra cui Claude 3.5 Sonnet di Anthropic e versioni personalizzate di Qwen di Alibaba, per operare in modo autonomo su un’ampia gamma di compiti.

La peculiarità di Manus è la sua interfaccia “Manus’s Computer”, che permette agli utenti non solo di osservare cosa sta facendo l’agente, ma anche di intervenire in qualsiasi momento. Questo crea un’esperienza che, secondo i primi test, somiglia alla “collaborazione con un tirocinante altamente intelligente ed efficiente”.

Caccia agli inviti

Nonostante l’enorme interesse, meno dell’1% degli utenti in lista d’attesa ha ricevuto un codice d’invito per accedere alla beta chiusa. Il canale Discord di Manus conta già oltre 186.000 membri, un chiaro indicatore dell’entusiasmo generato.

L’impossibilità di accedere liberamente ha creato un vero e proprio mercato nero degli inviti. Sul sito cinese di rivendita Goofish (noto anche come Xianyu), una ricerca di “Manus” produce cinquanta pagine di annunci, con prezzi che vanno da 1-2 yuan (meno di un dollaro) fino a equivalenti di migliaia di dollari americani. La mania ha raggiunto anche eBay, dove un annuncio (per ora senza acquirenti) per un accesso a Manus AI parte da 1.000 dollari.

Le capacità e le ambizioni

Secondo Yichao “Peak” Ji, co-fondatore di Manus, questo strumento “non è solo un altro chatbot”, ma “un agente veramente autonomo che colma il divario tra concezione ed esecuzione”. L’azienda sostiene che Manus è già in grado di risolvere problemi reali su piattaforme di lavoro freelance come Fiverr e Upwork.

I primi test hanno rivelato che Manus è particolarmente abile in attività come la ricerca di informazioni, la compilazione di elenchi dettagliati e l’analisi di dati strutturati, seppur con occasionali limitazioni e necessità di supervisione umana.