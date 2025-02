OpenAI lancia Deep Research, un’AI in grado di analizzare centinaia di fonti online per creare report avanzati.

A soli due giorni dal lancio di o3-mini, OpenAI ha annunciato a sorpresa Deep Research, una funzionalità che permette a ChatGPT di trovare, analizzare e sintetizzare centinaia di fonti online per creare report “al livello di un analista di ricerca”.

Un nuovo livello di automazione nella ricerca

Con Deep Research, gli utenti non si limitano a porre domande testuali, ma possono anche caricare file come PDF e fogli di calcolo. L’IA impiega dai 5 ai 30 minuti per generare una risposta dettagliata, monitorando i progressi e citando le fonti in un pannello laterale. “Realizza in pochi minuti ciò che a un essere umano richiederebbe ore”, afferma OpenAI.

“La nostra aspirazione ultima è un modello in grado di scoprire e creare nuova conoscenza autonomamente”, ha dichiarato Mark Chen, Chief Research Officer di OpenAI, durante il livestream di presentazione. “È un punto chiave della nostra roadmap verso l’intelligenza artificiale generale”.

Limitazioni e confronto con Google

Nonostante le potenzialità, OpenAI avverte che ChatGPT può occasionalmente incorrere in allucinazioni o trarre conclusioni errate, sebbene con un’incidenza inferiore rispetto ad altri modelli attuali. Inoltre, l’AI può avere difficoltà nel distinguere tra fonti autorevoli e semplici rumors. Alcuni utenti potrebbero anche riscontrare problemi di formattazione. “Ci aspettiamo miglioramenti rapidi con l’uso e il tempo”, afferma l’azienda.

Se il nome Deep Research suona familiare, è perché Google offre una funzionalità simile all’interno del pacchetto Gemini Advanced. La principale differenza è il prezzo: Google offre il servizio per 20 dollari al mese nel piano One AI Premium, mentre OpenAI lo rende disponibile solo con il costoso ChatGPT Pro, che costa 200 dollari al mese.

Un futuro più accessibile per Deep Research

Attualmente, gli utenti Pro possono eseguire fino a 100 ricerche al mese, a causa dell’elevata richiesta computazionale. Tuttavia, OpenAI sta lavorando a una versione più efficiente e meno costosa, che permetterà di aumentare i limiti di utilizzo. L’azienda prevede di portare lo strumento agli utenti del piano ChatGPT Plus entro circa un mese, dopo una fase di test sulla sicurezza.

Come per altre recenti novità di OpenAI, gli utenti europei dovranno attendere: Deep Research non è ancora disponibile nel Regno Unito, in Svizzera e nell’intera area economica europea.