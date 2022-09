Wizz Air: si aggiunge un quinto aereo a Vienna

La Wizz Air è in rapida crescita in tutta Europa, così ufficializza l’aggiunta di un quinto aereo nella base di Vienna, il nuovo Airbus A321neo.

08—Set—2022 / 10:00 AM

Da dicembre 2022 la Wizz Air avrà tre nuove rotte e aumenti di frequenza su rotte esistenti. Si tratta della compagnia aerea che sta crescendo più rapidamente in Europa. Ha ufficializzato l’aggiunta di un quinto aereo nella base di Vienna. Le nuove tre rotte saranno Madeira, Riyadh e Jeddah.

Wizz Air ha una rete di oltre 1.000 rotte verso oltre 190 destinazioni in 52 paesi. Dalla base viennese offre 37 rotte verso 24 paesi. Ora con l’aggiunta delle nuove tre prestigiose mete, le rotte diventeranno 40 in 25 paesi.

Siamo molto lieti di annunciare l’aggiunta di un quinto aeromobile alla nostra base di Vienna oggi. Dopo una forte estate di viaggio, continueremo a offrire ai nostri passeggeri un prezzo accessibile viaggi verso destinazioni uniche questo autunno con molte nuove rotte, come Madeira, Riyah e Jeddah. Stiamo espandendo continuamente la nostra rete di rotte in futuro e continueremo a crescere a Vienna.

Robert Carey, Presidente di Wizz Air

La Wizz Air segue una strategia basata sulla sostenibilità. La sua gestione riguarda aerei moderni e altamente tecnologici. Ecco che è giunta al quinto aeromobile Airbus A321neo con base a Vienna. Questo tipo di aereo produce il 50% in meno di ossido di azoto e quasi il 50% in meno di inquinamento acustico. Il risparmio riguarda anche il carburante fino al 20%. Altro vantaggio ha emissioni di anidride carbonica per passeggero-chilometro più basse delle altre compagnie europee. Entro il 2030 si impegnerà a diminuire le emissioni globali di un altro 25%.

L’ampliamento della base Wizz Air a Vienna è un segnale forte per l’ubicazione dell’aeroporto e offrirà ai passeggeri una scelta ancora più ampia di destinazioni in futuro. La forte stagione estiva ha dimostrato che lo sviluppo all’aeroporto di Vienna è molto positivo. Insieme a Wizz Air, vogliamo portare questo slancio nell’autunno e nell’inverno.

Julian Jäger, membro del consiglio di amministrazione di Flughafen Wien AG