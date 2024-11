Heart Aerospace è pronta a lanciare il più grande aereo elettrico del mondo, alimentato da quattro motori elettrici e con ben 30 posti a disposizione. Il nuovo veicolo, piuttosto innovativo, sarà testato dalla compagnia svedese nel 2025 e si tratterà del più grande aereo elettrico al mondo. Una grande innovazione che ha già ottenuto grandi riscontri.

La produzione è affidata a Heart Aerospace, una società aerospaziale con sede a Goteborg, in Svezia. Il veicolo elettrico ed innovativo prende il nome di ES-30 ed il suo primo viaggio inaugurale avverrà nel corso del 2025. Scopriamo insieme le principali caratteristiche dell’aereo elettrico più grande del mondo.

Heart Aerospace, sviluppato l’aereo elettrico più grande del mondo

Si chiama ES-30 ed il viaggio inaugurale arriverà a breve, nel 2025. Una tappa molto importante per l’azienda svedese che segna l’inizio di una nuova era. Ovviamente l’obiettivo dell’azienda sarà quello di ridurre le emissioni di carbonio ed i costi operativi, offrendo però ai passeggeri voli sostenibili e più silenziosi.

Gli aerei commerciali elettrici hanno il potenziale per abbassare i costi operativi per le compagnie aeree statunitensi, creando una potente opportunità per ristabilire rotte aeree regionali che stimolino le economie locali, incrementino il turismo e migliorino l’accesso agli hub urbani.

Anders Forslund, co-fondatore e CEO di Heart Aerospace

Andiamo alle caratteristiche principali. L’aereo sarà alimentato esclusivamente con energia elettrica per poter effettuare dei voli di breve durata, raggiungendo in questo modo zero emissioni. In caso di distanze più lunghe, l’aereo passa ad una modalità ibrida e utilizza turbogeneratori in modo tale da aumentare l’autonomia.

È sviluppato in questo modo, ovvero è dotato di ben quattro motori elettrici a propulsione, ricava l’energia dalle batteria BAE Systems o dai turbogeneratori a combustione di carburante per i viaggi di lunga durata. Ha una capienza di 30 passeggeri e solo con una ricarica di 30 minuti può percorrere 124 miglia, ovvero 200 chilometri.