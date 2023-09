Trasporto aereo: annunciato nuovo collegamento tra Bari e Bruxelles dal 2024

A partire dal 27 giugno 2024, i viaggiatori avranno a disposizione una nuova e interessante opzione di collegamento aereo tra Bari e Bruxelles grazie alla compagnia Transavia. Questa nuova rotta rappresenterà un’aggiunta significativa alla rete di voli disponibili, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità tra le due città.

Il servizio di volo sarà operato con una frequenza di tre voli settimanali, programmata per ogni martedì, giovedì e domenica. Questa strategica disposizione permetterà una maggiore flessibilità agli utenti, sia per scopi di lavoro che di piacere.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato l’importanza di questa nuova rotta per la regione. Il Belgio è il settimo mercato in termini di turismo entrante per la Puglia, e questo volo aprirà nuove opportunità per promuovere lo sviluppo economico e culturale della regione.

La decisione di lanciare questa rotta rappresenta il risultato di un’attenta pianificazione e di un impegno dedicato da parte del management di Aeroporti di Puglia. Si prevede che queste tre frequenze settimanali saranno in grado di soddisfare le esigenze del traffico business e delle istituzioni comunitarie che hanno legami con entrambe le città.

Un altro aspetto rilevante è il traffico etnico, che coinvolge la numerosa comunità pugliese residente e operante in Belgio. Questa nuova connessione aerea faciliterà gli spostamenti tra le due regioni, migliorando la connessione tra le famiglie e le comunità che vivono a migliaia di chilometri di distanza.