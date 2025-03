Bruxelles sfida di nuovo Google e Apple: rischiano sanzioni salatissime

La Commissione Europea ha avviato un’azione regolatoria contro Google e Apple, accusandole di violazioni della legge sui mercati digitali (cioè il DMA), nonostante le tensioni con gli Stati Uniti. La mossa segna un passo decisivo verso il rafforzamento della concorrenza nel settore tecnologico.

Google sotto accusa per favoritismi e restrizioni agli sviluppatori

Mercoledì, la Commissione Europea ha formalmente accusato Alphabet, la società madre di Google, di violare il DMA. Due sono le principali contestazioni: la preferenza accordata ai propri servizi, come Google Flights e Google Shopping, rispetto ai concorrenti, e le restrizioni imposte agli sviluppatori di app per indirizzare gli utenti verso offerte al di fuori del Google Play Store.

Queste pratiche, sostiene la massima istituzione dell’EU, potrebbero ostacolare la concorrenza e danneggiare i consumatori europei. Se confermate, Alphabet rischia multe fino al 10% del suo fatturato globale, che potrebbero raddoppiare in caso di recidiva. Google ha risposto criticando la decisione, sostenendo che le modifiche richieste indebolirebbero la sicurezza e la qualità dei prodotti, oltre a danneggiare le imprese europee.

L’EU vuole obbligare Apple ad ‘aprire’ iOS

La Commissione ha anche nuovamente ordinato ad Apple di rendere il suo sistema operativo iOS più accessibile ai dispositivi connessi di altre marche, come smartwatch e cuffie. Nonostante alcune concessioni già fatte da Apple, questa decisione potrebbe costringere l’azienda a ulteriori aperture.

Apple ha criticato duramente la misura, dichiarando che l’EU impone vincoli burocratici che rallentano l’innovazione e favoriscono aziende che non rispettano le stesse regole. Sebbene al momento non siano previste multe immediate per Apple, il mancato rispetto delle direttive potrebbe portare anche in questo caso sanzioni finanziarie.

Queste azioni regolatorie arrivano in un contesto geopolitico teso, con il presidente Trump che minaccia ritorsioni commerciali contro i paesi europei. Tuttavia, Bruxelles sembra determinata a far rispettare il DMA per garantire mercati digitali più equi.