Si teme che Temu non faccia abbastanza per contrastare la diffusione di prodotti contraffatti o pericolosi. Nel mirino della Commissione anche il design dell'app, che potrebbe "creare dipendenza".

La Commissione Europea ha aperto un’indagine formale sulla piattaforma e-commerce cinese Temu per possibili violazioni del Digital Services Act (DSA), la normativa dell’Unione Europea progettata per ridurre la diffusione di contenuti illegali e dannosi online. Un’analisi preliminare ha rivelato che Temu potrebbe non essere in grado di eliminare prodotti non conformi alle norme e di affrontare i rischi legati al design della piattaforma, che include programmi di ricompensa e elementi potenzialmente “in grado di creare dipendenza.” Inoltre, Temu potrebbe non rispettare gli obblighi di trasparenza richiesti.

Rischi per i consumatori: la Commissione vuole vederci chiaro

A ottobre, la Commissione ha chiesto a Temu di fornire ulteriori informazioni per dimostrare il rispetto delle normative europee, rispondendo alle pressioni da parte dei governi e delle organizzazioni di tutela dei consumatori che considerano la piattaforma rischiosa per la sicurezza dei consumatori. Secondo un funzionario della Commissione, ci sono sospetti che Temu non agisca con efficacia per prevenire la diffusione di prodotti illegali e che non abbia valutato adeguatamente il potenziale di dipendenza di alcune funzionalità.

Temu, che conta 92 milioni di utenti mensili nell’UE, è stato designato a maggio come “piattaforma online molto grande” (VLOP), il che implica il rispetto di regolamentazioni più severe e una sorveglianza diretta da parte della Commissione. In caso di violazioni significative confermate dall’indagine approfondita, la piattaforma potrebbe incorrere in sanzioni fino al 6% del suo fatturato globale annuale.

Un portavoce di Temu ha dichiarato che la piattaforma “prende seriamente i propri obblighi ai sensi del DSA” e sta “investendo continuamente per rafforzare il sistema di conformità” e tutelare gli interessi dei consumatori, promettendo piena collaborazione con i regolatori.

Questa indagine è solo l’ultima in una serie di esami sulle piattaforme di e-commerce cinesi, tra cui Shein e AliExpress, che sono sotto osservazione per pratiche scorrette e rischi ambientali.