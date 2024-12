Temu, la piattaforma cinese che negli ultimi mesi ha conquistato una vasta popolarità, è al centro di nuove polemiche. In vista del Natale, molti consumatori hanno scelto Temu per i propri acquisti grazie ai suoi prezzi competitivi, contribuendo a una crescita impressionante: oggi in alcuni mercati Temu e Shein rappresentano il 22% dei pacchi gestiti dalla Poste, superando persino Amazon.

Nonostante il successo, però, emergono preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati e alle pratiche dell’azienda. Recentemente, un rapporto dell’Istituto Nazionale Svizzero per la Sicurezza Informatica (NTC) ha sollevato seri dubbi. Secondo gli esperti, l’app Temu mostrerebbe comportamenti “anomali”, potenzialmente utilizzati per trasferire dati senza autorizzazione. Tra le criticità, c’è la capacità dell’app di modificare il proprio funzionamento autonomamente, senza passare attraverso aggiornamenti standard, e l’uso di crittografia avanzata, che potrebbe nascondere operazioni non trasparenti. Tuttavia, il rapporto del NTC non rileva falle critiche o prove concrete di spionaggio, sebbene restino molte zone d’ombra sul trattamento dei dati sensibili, come indirizzi, numeri di telefono e informazioni finanziarie degli utenti. Insomma, di certo non c’è nulla, a parte la scarsa trasparenza.

Tutti contro Temu: non rispetta le regole?

Anche negli Stati Uniti Temu è sotto osservazione: una commissione del Congresso ha accusato l’azienda di sfruttare lacune normative per evitare controlli sui diritti umani e per non pagare dazi doganali sulle merci importate.

Temu è recentemente finita anche sotto la lente dell‘Unione Europea per presunte violazioni del Digital Service Act (DSA). L’indagine, avviata a seguito di segnalazioni da parte di Altroconsumo e del Beuc, mira a verificare pratiche scorrette come recensioni false, informazioni ingannevoli e difficoltà nel contattare il servizio clienti.

Negli Stati Uniti, il procuratore generale dell’Arkansas ha accusato Temu di comportarsi come un malware, accedendo clandestinamente ai dati degli utenti. L’azienda se la deve vedere anche con il suo più acerrimo rivale: Shein, che l’accusa di violazione del copyright e contraffazione.