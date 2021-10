Insieme per il nostro pianeta: compilation di storie di sostenibilità su Netflix

Insieme per il nostro pianeta è una collezione di storie sulla sostenibilità, creata su Netflix in attesa del summit mondiale sul cambiamento climatico COP26.

Ogni storia ha la capacità di ispirare le persone: quella del nostro pianeta è una riflessione epica sulla nostra attualità. Gli ideatori la raccontano in modi molto diversi su Netflix: attraverso l’amicizia di un regista con un polpo nel documentario premiato agli Oscar Il mio amico in fondo al mare, o tramite i viaggi di Zac Efron: con i piedi per terra. Per questo nasce “Insieme per il nostro pianeta“.

Per aiutare i suoi abbonati a scoprire alcune di queste straordinarie storie e a capire meglio cosa sta succedendo al pianeta, Netflix ne ha selezionate più di trenta in una collezione chiamata “Together for Our Planet” (Insieme per il nostro pianeta). Questa collezione è disponibile in preparazione al summit mondiale sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, il COP26.

I leader di tutto il mondo si riuniranno a Glasgow in Scozia per rinnovare i loro impegni verso la creazione di un pianeta più pulito, più verde e più sano per le prossime generazioni. Ma non bisogna essere leader mondiali per far parte della soluzione, quindi i responsabili di COP26 hanno collaborato con Netflix per creare questa collezione.

Gli abbonati possono vederla qui o dovunque guardino Netflix per scoprire in prima persona quanto possono essere intense e diverse le storie sull’ambiente. Questi film, serie e speciali spaziano dalla bellezza inconfutabile dei sistemi di supporto vitale della Terra come Il nostro pianeta alla ricerca sui cambiamenti climatici di Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta . La collezione include anche thriller avvincenti come Ragnarok, Frontiera verde e IO. Titoli come Minimalismo: Il meno è ora ci mostrano modi incoraggianti per essere più responsabili nella nostra vita quotidiana, mentre Il villaggio dei pinguini e Izzy nel mondo dei koala intrattengono tutta la famiglia. Titoli selezionati saranno disponibili ai non abbonati su YouTube, in inglese.

Lo scorso anno, 160 milioni di nuclei domestici hanno guardato storie di sostenibilità su Netflix. Ma gli spettatori ne vogliono altre. Secondo una recente ricerca condotta tra consumatori in 16 paesi, tre persone su cinque (62%) in tutto il mondo affermano di essere interessate a film e serie che trattano di questioni ambientali.

