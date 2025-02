La US Space Force svela un'immagine dell'X-37B in orbita: il misterioso aereo spaziale ha scattato una stupenda foto del globo terrestere..

Un evento eccezionale nel mondo dell’esplorazione spaziale: la US Space Force ha pubblicato un’immagine rarissima scattata dal misterioso aereo spaziale X-37B durante la sua attuale missione orbitale. La foto, catturata nel 2024, mostra la Terra in lontananza e una piccola porzione del veicolo stesso, offrendo uno sguardo inedito su questo enigmatico velivolo spaziale di cui si conosce pochissimo.

Una missione avvolta nel mistero

L’X-37B è stato lanciato per la sua settima missione alla fine del 2023, ma i dettagli sugli obiettivi e le attività del veicolo rimangono estremamente riservati. La missione precedente, conclusasi nel 2022, aveva stabilito un nuovo record di resistenza per l’aereo spaziale, rimanendo in orbita per ben 908 giorni consecutivi. Anche la Cina ha sta conducendo esprimenti simili con la sua divisione dedicata ai veicoli sperimentali.

La Space Force ha fornito poche informazioni riguardo l’immagine, limitandosi a dichiarare su X (ex Twitter): “Una fotocamera di bordo dell’X-37B, utilizzata per garantire la salute e la sicurezza del veicolo, cattura un’immagine della Terra mentre conduce esperimenti in HEO (High Earth Orbit) nel 2024″. Sebbene la foto non riveli molti dettagli tecnici, rappresenta comunque un’occasione rara per vedere questo veicolo segreto mentre opera nello spazio.

La manovra di aerobraking

Uno degli aspetti più interessanti della missione attuale è che segna la prima volta in cui l’X-37B, prodotto da Boeing, ha sperimentato una manovra nota come “aerobraking“. Questa tecnica consiste in un metodo più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante per modificare l’orbita, attraverso “una serie di passaggi che sfruttano la resistenza dell’atmosfera terrestre”.

La Space Force aveva annunciato lo scorso ottobre che il veicolo aveva iniziato questo processo, e l’ultimo aggiornamento indica che l’operazione è stata completata con successo: “L’X-37B ha eseguito una serie di manovre di prima specie, chiamate aerobraking, per cambiare in sicurezza la sua orbita utilizzando carburante minimo”, ha precisato la Space Force nel suo comunicato.