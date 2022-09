The Callisto Protocol verrà supportato per un anno con dei DLC

Striking Distance Studios ha svelato i suoi piani per il supporto post lancio di The Callisto Protocol. Ecco tutti i dettagli.

Striking Distance Studios ha intenzione di supportare The Callisto Protocol per un anno intero dopo il lancio con la pubblicazione di diversi DLC. Lo ha svelato il CTO Mark James ai microfoni di TrueTrophies durante un’intervista.

Vediamo The Callisto Protocol come un gioco “full-service” e investiremo sui dei DLC. Puntiamo per un supporto di un anno intero dopo il lancio”, ha detto il CTO Mark James. Abbiamo fatto in modo che il gioco possa essere espanso in futuro. Abbiamo creato un mondo che può raccontare storie diverse e quindi potremo farlo tramite dei DLC, oppure potremmo effettivamente raccontarle in prodotti successivi. Ci piace pensare a questo titolo come a un franchise: ogni sviluppatore quando crea una nuova IP gli piace pensarla come un investimento. È davvero costoso generare una nuova IP, quindi vogliamo sempre provare as ottenere il massimo.

James ha infine aggiunto che nei DLC di The Callisto Protocol potremmo assistere all’introduzione “modalità differenti“, alcune delle quali potrebbero ispirarsi ad altri giochi di stampo survival horror.

Di recente, Mark James ha anche svelato che The Callisto Protocol avrà un trofeo che chiederà di morire in tutti i modi possibili, confermando che durante la nostra permanenza nella prigione di Black Iron avremo modo di scoprire la morte in svariati modi affrontando mostruosi nemici che ricorderanno nei comportamenti gli Xenomorfi di Alien Isolation.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.