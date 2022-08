The Callisto Protocol: uno dei trofei vi chiederà di morire in tutti i modi possibili

La morte sarà una componente centrale del gameplay di The Callisto Protocol: un trofeo ci chiederà persino di morire in tutti i modi possibili.

The Callisto Protocol avrà un trofeo che chiederà di morire in tutti i modi possibili. Lo ha rivelato lo sviluppatore Mark James ai microfoni di IGN Japan, confermando che durante la nostra permanenza nella prigione di Black Iron avremo modo di scoprire la morte in svariati modi. Ogni nemico potrà ucciderci in modi diversi e anche gli ostacoli ambientali rappresentano un enorme rischio, sia per noi che per i nemici.

Al momento stiamo lavorando ai nostri obiettivi e trofei, e in effetti abbiamo un obiettivo per chi vedrà tutte le morti – ha svelato Mark James – Nel nostro gioco si muore. Molte persone chiedono quanto è lungo il gioco, e la domanda è: quante volte morirai? Inoltre, le variabili sono enormi come il modo in cui loro ti attaccano o tu li attacchi, quindi potresti morire di più o di meno. Anche cose come andare in retromarcia contro un ventilatore è un errore che provoca una morte, e dovrai rifare quella sezione.

“Ormai è diventata la nostra firma“, ha detto James a proposito delle numerose morti del gioco. “Abbiamo una morte emblematica alla fine di ogni trailer. Vogliamo che la morte non sia vista come una punizione, ma come un momento di apprendimento di ciò che si è fatto di sbagliato, e un po’ di intrattenimento ironico su come si muore“.

Recentemente gli sviluppatori sono tornati a parlare del gioco, rivelando anche che i Biofagi della prigione saranno simili nel comportamento agli Xenomorfi di Alien Isolation.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Callisto sarà disponibile su a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.

