The Callisto Protocol: i nemici vi inseguiranno come gli Xenomorfi di Alien Isolation

A quanto pare, i Biofagi che affronteremo in The Callisto Protocol avranno dei comportamenti simili agli Xenomorfi di Alien Isolation. Tutti i dettagli dal team.

Striking Distance Studios ha svelato nuovi dettagli sui nemici che affronteremo in The Callisto Protocol. A quanto pare, i Biofagi che infesteranno la prigione di Black Iron nel gioco ricalcheranno alcuni dei comportamenti degli Xenomorfi di Alien Isolation. Il team, infatti, ha affermato di essersi ispirato al celebre survival horror di Creative Assembly per creare dei nemici imprevedibili ed in grado di adattarsi alle tattiche difensive del giocatore.

I nemici non sempre vi attaccheranno – ha spiegato il technical officer Mark James -A volte li vedrete sgattaiolare dietro una grata e balzarvi addosso da qualche altra parte del livello: cercheranno sempre il miglior punto dal quale attaccarvi. Uno degli aspetti su cui ci siamo concentrati maggiormente sin dall’inizio dello sviluppo era quello di creare avversari intelligenti e adattabili.

Alcuni dei Biofagi più astuti, dunque, riprenderanno alcuni dei comportamenti degli Xenomorfi di Alien che ,se ben ricorderete, usavano le grate per sorprendere il giocatore ed attaccarlo. Ma non è tutto: i nemici presenti in The Callisto Protocol saranno anche in grado di adattarsi alle tattiche del giocatore: ad esempio, in alcuni casi i nemici proveranno a celare i loro punti deboli durante lo scontro o ad assumere una posizione difensiva, cercando di intercettare il prossimo colpo.

The Callisto sarà disponibile su a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.

