Chayote: la zucchina spinosa dell’America del Sud

Si tratta di un tipo di zucchina coltivata per i suoi frutti commestibili. È reperibile in Sud America con tanti nomi diversi, in Italia è detta zucchina spinosa.

Per chi non conoscesse il chayote, è una zucchina spinosa che si mangia come zucca estiva, cetrioli e meloni. Si può aggiungere alle insalate o a piatti di carne e altra verdura. L’intera pianta ha funzioni antinfiammatorie e sostanze nutritive.

Il chayote è considerato un frutto come il pomodoro, ha un sapore delicato e ha la consistenza croccante. Si tratta di una zucchina estiva verde grumosa che cresce su una vite rampicante durante il periodo caldo in tutto il mondo. La sua storia inizia in Mesoamerica (dal Messico fino all’America centrale). Da qui poi è arrivata in Sud America diventando parte integrante di cucina e medicina alternativa.

Ecco i valori nutrizionali nello specifico su 100 grammi di chayote a crudo. In pratica, equivalente a circa la metà di un frutto.

Acqua 94.2 grammi

Caloria 19 kcal

Proteine 0,82 grammi

Grassi 0.13 grammi

Carboidrati 4,51 grammi

Fibra 1.7 grammi

Calcio 17 mg

Ferro 0.34 mg

Magnesio 12 mg

Fosforo 18 mg

Potassio 125 mg

Sodio 2mg

Zinco 0.74 mg

Vitamina C 7.7 mg

Folati 93 µg

Colina 9.2 mg

Vitamina E 0.12 mg

Vitamina K 4.1 µg

Ha un alto contenuto di fibre per curare la stitichezza. Inoltre, riesce a controllare bene i livelli di zucchero nel sangue e ad abbassare il colesterolo. Un chayote pesa 200 gr e ha meno di 40 calorie. In più è ricco di acqua e rende più sazi, è fonte di folato e vitamina C. Ha anche oligominerali importanti e molte sostanze nutritive nella buccia. Inoltre, è suggerito per chi vuole fare una dieta a basso contenuto di carboidrati. Ideale in cucina usato come un cetriolo crudo o nella zuppa di verdure. Buono anche saltato in padella o arrosto come sostituto delle patate.