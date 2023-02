Esplosione solare potente: in Sud America scatta il blackout radio

Una potente esplosione solare è stata causata dall’emissione di radiazioni UV estreme dalla macchia solare AR3217. Le radiazioni UV hanno ionizzato la parte superiore dell’atmosfera terrestre, causando il blackout radio. I brillamenti solari sono esplosioni violente nel Sistema solare, che possono essere osservate anche in altre stelle e sono caratterizzati da un aumento improvviso della luminosità visibile nelle bande dei raggi X, con emissioni in tutte le bande dal radio ai gamma.

Cosa sono i brillamenti solari

I brillamenti solari sono emissioni di radiazione a temperature estremamente elevate dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Sono classificati in base alla potenza, con classi A, B, C, M e X, dove ogni classe è dieci volte più potente della precedente. I brillamenti solari hanno un andamento caratteristico della luminosità con un aumento repentino seguito da una diminuzione graduale e durano da alcuni minuti a poche ore. Si verificano in piccole regioni a forma di arco sulla superficie del Sole rappresentanti i canali magnetici chiusi. Possono causare eruzioni solari se la forza del brillamento è sufficientemente elevata. I brillamenti sono più frequenti durante i periodi di alta attività solare, in presenza di intensi campi magnetici. La loro causa è attribuita a instabilità magnetiche che accelerano le particelle e liberano rapidamente energia causando l’aumento repentino della luminosità.

Tempesta geomagnetica: cos’è

Una tempesta geomagnetica è un evento che si verifica a livello della Terra e che è causato dall’interazione tra il vento solare, ovvero il flusso di particelle ad alta energia emesso dal Sole, e il campo magnetico terrestre. Il vento solare, che viaggia ad altissime velocità, può disturbare il campo magnetico terrestre, causando un aumento della sua intensità e della sua variazione. Queste variazioni possono avere un impatto significativo sul funzionamento di molte tecnologie che dipendono dal campo magnetico terrestre, come i sistemi di navigazione, di comunicazione e di trasmissione di energia elettrica. Durante una tempesta geomagnetica, si possono verificare anche aurore boreali o aurora polari, fenomeni luminosi che si manifestano nei cieli delle regioni polari.