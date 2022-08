Lies of P: nuovo video di gameplay da 12 minuti

L'ambizioso soulslike Lies of P torna a mostrarsi alla Gamescom 2022 con un lungo video di gameplay catturato da IGN. Vediamo il filmato.

Lies of P, l’affascinante soulslike sviluppato da Neowiz Games, è tornato a mostrarsi in occasione della Gamescom 2022 con un lungo video di gameplay della durata di 12 minuti che ci consente di vedere nuovamente il titolo in azione.

Il filmato, catturato e pubblicato da IGN, ci permette di dare uno sguardo più dettagliato al sistema di combattimento, al vasto arsenale e alla peculiare impronta stilistica del gioco. Annunciato a maggio del 2021, Lies of P è un interessante souls-like ambientato in epoca Vittoriana ed ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto. Il titolo promette di offrire un’esperienza di gioco hardcore mututata dalle avventure soulslike di genere dark fantasy come Bloodborne, a cui si ispira anche sul piano stilistico e narrativo.

Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Lies of P sarà disponibile nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dal Day One su Xbox Game Pass.