Hogwarts Legacy: il video unboxing della splendida Collector’s Edition

Dopo l’arrivo del nuovo trailer dedicato ad Hogwarts Legacy, il team di Avalanche Studios ha pubblicato un video unboxing della Collector’s Edition del gioco per permetterci di ammirare in maniera più dettagliata i contenuti di questa splendida edizione speciale. Come potete vedere dal video che trovate qui sotto, l’edizione contiene:

Gioco base

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Base fisica in scala reale con un’antica bacchetta magica fluttuante

Steel Book

Tunica Kelpie

In aggiunta, il team ha svelato tutti i contenuti ed i prezzi delle varie edizioni, confermando che i preordini del gioco partiranno da domani 25 agosto 2022. Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato recentemente rinviato per la seconda volta per permettere al team di avere del tempo extra per ottimizzare maggiormente il gioco.

Il titolo dunque, in uscita non più nel 2022 ma ad inizio 2023, ci porterà a vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, come la scuola di magia e stregoneria, la Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni e prenderci cura delle creature magiche in un’avventura che promette di essere davvero incredibile per quantità e varietà di contenuti.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC.