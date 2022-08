Hogwarts Legacy, svelati i contenuti ed i prezzi delle varie edizioni speciali

Con l’arrivo del nuovo trailer di Hogwarts Legacy, giungono anche tutti i dettagli relativi ai contenuti e ai prezzi delle varie edizioni speciali del gioco. In occasione della Gamescom 2022, Warner Bros. e Avalanche Software hanno svelato ufficialmente che tutti i Potterheads potranno scegliere tra Standard Edition, Deluxe Edition,Digital Deluxe Edition e una splendida Collector’s Edition. Vediamo insieme dunque quali sono i contenuti di queste edizioni ed i relativi prezzi.

Hogwarts Legacy Standard Edition contiene il gioco base e sarà disponibile per Nintendo Switch e PC a €59,99, per PlayStation 4 e Xbox One a €69,99 e per PlayStation 5 e Xbox Series X|S a €74,99.

La Deluxe Edition, invece, sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a €79,99, per PlayStation 5 e Xbox Series X a €84,99 e per Nintendo Switch a €69,99. Questa edizione comprende, oltre al gioco base, anche:

72 di accesso anticipato al gioco (dal 7 febbraio 2023)

al gioco (dal 7 febbraio 2023) Pacchetto Dark Arts con Dark Arts Cosmetic Set, un Thestral che i giocatori possono cavalcare e l’accesso alla Dark Arts Battle Arena

La Digital Deluxe Edition sarà disponibile per Nintendo Switch e PC a €69,99 e a €84,99 per tutte le altre piattaforme e comprende, oltre al gioco base, anche:

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Upgrade compreso da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X/S

La splendida Collector’s Edition, invece, avrà un costo pari a 289,99 euro per PC e 299,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X. Questa edizione comprende, oltre al gioco base, anche:

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Cappello Dark Arts Garrison Hat

Base fisica in scala reale con un’antica bacchetta magica fluttuante

Steel Book

Tunica Kelpie

In aggiunta, Warner Bros ha confermato che i preordini di Hogwarts Legacy apriranno il prossimo 25 agosto 2022. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023.