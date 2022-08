Return to Monkey Island: data d’uscita svelata ufficialmente con un trailer

Terrible Toybox e Devolver Digital hanno annunciato la data d’uscita di Return to Monkey Island con un trailer. Il gioco arriverà, come promesso, entro il 2022.

Return to Monkey Island, l’atteso nuovo capitolo dell’iconica serie punta e clicca di Ron Gilbert, ha finalmente una data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2022 su PC ed in esclusiva console Nintendo Switch. L’annuncio è stato accompagnato da un simpatico trailer con protagonista lo storico venditore Stan.

Return to Monkey Island promette di rispettare il canone della serie con tanti riferimenti ai primi due episodi che manderanno in estasi i fan di lunga data. Intanto il gioco continua a mostrarsi nelle numerose clip pubblicate dal team nei giorni scorsi e sembrerebbe che il prezzo del titolo sia persino già stato svelato dall’e-Shop.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che i pre-order di Return to Monkey Island sono già aperti. Tra i vari bonus che i giocatori potranno c’è anche una fantastica ed “utilissima” armatura per cavallo. Parola di Stan.