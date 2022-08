Return to Monkey Island: prezzo svelato dall’eShop?

L’eShop di Nintendo Switch potrebbe aver svelato in anticipo il prezzo di Return to Monkey Island, il nuovo capitolo della saga con protagonista l’iconico pirata Guybrush Threepwood. Stando a quanto emerge dallo store, il gioco dovrebbe costare 24,99 dollari, ossia circa 24,99 euro.

Il prezzo compare semplicemente scrivendo “Return to Monkey Island” nella barra di ricerca dello store. In ogni caso, bisogna considerare che al momento non sono state ancora aperte le prenotazioni e che il prezzo indicato di base non compare nella pagina del gioco. Quindi in sostanza potrebbe anche trattarsi di un semplice errore.

In ogni caso, il prezzo di 25 euro potrebbe in fin dei conti rivelarsi veritiero, visto e considerato che anche il prezzo di Thimbleweed Park, l’ultimo titolo di Terrible Toybox, non si discosta poi tanto da quella cifra.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Return to Monkey Island non ha ancora una data d’uscita. L’attesissimo nuovo capitolo della storica serie punta e clicca sarà disponibile entro il 2022 su PC ed in esclusiva console su Nintendo Switch.

