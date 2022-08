Buffy L’ammazzavampiri: la produzione del reboot è in pausa

La fanbase della serie TV Buffy l’Ammazzavampiri è abbastanza forte, e attende da tempo notizie sul reboot, annunciato nel 2018. Da poco il produttore del progetto ha dichiarato che lo sviluppo della nuova serie TV su Buffy è attualmente in pausa.

Il produttore esecutivo Gail Berman è stato intervistato dal The Hollywood Reporter per il TV’s Top 5 podcast, e durante la conversazione ha parlato di Buffy l’Ammazzavampiri, dichiarando che il progetto reboot è attualmente in pausa.

Per la produzione del reboot è stata chiamata in causa The CW con Monica Owusu-Breen (Midnight, Texas) come showrunner, e con il creatore della serie originale, Joss Whedon, che dovrebbe fare da produttore assieme a Berman, ed ai produttori del precedente progetto Fran Kazui e Kaz Kazui, e con Joe Earley coinvolto per la Jackal Group.

Nel progetto non è stata coinvolta Sarah Michelle Gellar, la protagonista del telefilm cult, che ha però espresso il suo interesse nel partecipare al reboot. La Gellar ha parlato anche dell’idea di affidare il ruolo di protagonista a Zendaya.

Ricordiamo che la serie originale degli anni Novanta si può vedere su Disney+.

Potrebbe interessarti questa news sul reboot di Buffy l’Ammazzavampiri: