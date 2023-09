Buffy l’Ammazzavampiri – Il cast originale si riunisce per un audioserie

Il cast originale di Buffy l'Ammazzavampiri si ritrova per una serie audiolibro sul personaggio di Spike.

Gli appassionati di Buffy l’Ammazzavampiri saranno contenti di sapere che il cast originale della serie TV si riunirà per un audioserie sul personaggio di Spike che farà il suo debutto il 12 ottobre su Audible.

Nell’audioserie su Buffy l’Ammazzavampiri vedremo insieme Charisma Carpenter, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Amber Benson, James Charles Leary, Danny Strong. Purtroppo non farà parte del progetto la protagonista Sarah Michelle Gellar.

Il progetto è stato scritto dal membro del cast originale Amber Benson insieme allo scrittore Christopher Golden e diretto da Benson, Golden e Kc Wayland. Slayers: A Buffyverse Story riprende 10 anni dopo gli eventi del finale della serie di Buffy l’Ammazzavampiri. Da allora, Spike (Marsters) se n’è andato a Los Angeles, ed ha convinto le forze dell’oscurità di essere tornato dalla loro parte.

Ma, ad un certo punto, la sua copertura viene compromessa dalla sedicenne Indira Nunnally (la nuova arrivata nell’universo di Buffy, Laya DeLeon Hayes), Spike e Indira si scontrano con la cacciatrice veterana di una realtà parallela in cui Buffy Summers non è mai esistita…una realtà in cui Cordelia Chase (Carpenter) è l’unica e unica Cacciatrice, ed ha bisogno dell’aiuto di Spike.