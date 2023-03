Virgin Orbit ha finito i soldi: in pausa tutte le operazioni, dipendenti in cassa integrazione

La società di lancio Virgin Orbit ha sospeso le sue attività e messo in cassa integrazione il suo personale. Lo stop a tutte le operazioni durerà almeno una settimana, e dipende da alcuni problemi finanziari.

Ad inizio anno alcuni rapporti avevano messo in discussione la stabilità economica dell’azienda fondata da Richard Branson. Diversi analisti dubitavano che Virgin Orbit potesse essere finanziariamente sostenibile. Non senza continue iniezioni di capitale, che tuttavia non sono arrivate. La previsione si è dimostrata accurata e questa settimana l’azienda ha annunciato di aver messo in pausa tutti i suoi progetti.

In una dichiarazione rilasciata il 15 marzo, l’azienda ha annunciato di aver messo in pausa tutte le operazioni. I dipendenti rimarranno in cassa integrazione fino a nuova notizia.

Prevediamo di fornire al pubblico un aggiornamento sul futuro di Virgin Orbit molto presto

ha aggiunto un portavoce.

Parlando dietro anonimato, una fonte ha spiegato al sito Space News che i dirigenti di Virgin Orbit avrebbero anticipato ai loro dipendenti che tra circa una settimana verrà fatta maggiore chiarezza sul futuro dell’azienda.

Nel frattempo, i dirigenti e lo stesso Branson sono alla disperata ricerca di nuovi investimenti. Virgin Orbit ha dichiarato di aspettarsi che la pausa operativa continui almeno fino al 21 marzo. Nel frattempo continuerà le trattative con potenziali nuovi investitori. L’azienda ha aggiunto che “non è ovviamente garantito che queste discussioni porteranno ad una transazione”.

Virgin Orbit ha subito una battuta d’arresto tecnica il 9 gennaio, dopo aver fallito il lancio del LauncherOne. Ve ne abbiamo parlato nei dettagli qui: