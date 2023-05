Stranger Things 5: la produzione è in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori

Dopo Blade anche un’altra produzione importante si ferma a causa dello sciopero degli sceneggiatori: stiamo parlando di Stranger Things 5, l’ultima stagione del telefilm cult targato Netflix. Gli stessi autori hanno condiviso un messaggio su Twitter.

Ecco il testo scritto dai fratelli Duffer:

Il processo di scrittura non si ferma quando iniziano le riprese di un progetto. Siamo entusiasti di avere a disposizione il nostro cast e la squadra di lavoro, ma senza gli sceneggiatori non possiamo proseguire. Speriamo che venga trovato al più presto un accordo per tornare a lavorare. Fino a quel momento dovremo restare fermi.