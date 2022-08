Johnny Depp potrebbe tornare in Animali Fantastici, secondo Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen ha guadagnato sempre più seguito, nel corso degli anni. L’attore danese, protagonista della serie Hannibal e da sempre diviso tra autorialità e grandi produzioni (è comparso nel Marvel Cinematic Universe, nell’universo di Star Wars, giusto per fare due nomi) ha raccolto l’eredità di Johnny Depp nella saga di Animali Fantastici vestendo i panni del villain Gellert Grindelwald in Animali fantastici – I segreti di Silente.

Ospite d’onore al Sarajevo Film Festival, l’artista ha avuto modo di dire la sua sull’annosa questione che lo vede “contrapposto” a Depp nel cuore dei suoi fan.

[il rapporto coi fan, ndr] Mi ha intimorito. Ovviamente, be’, ora le cose sono cambiate. Ha vinto in aula quindi vedremo se tornerà. Potrebbe. Sono un grande fan di Johnny. Penso sia uno straordinario attore e che abbia fatto un fantastico lavoro. Detto questo, non potrei copiarlo [nella sua interpretazione, ndr]. Non c’è modo in cui potrei semplicemente copiarlo, perché è una cosa troppo personale. Sarebbe un suicidio creativo. Dunque, abbiamo dovuto trovare un altro modo, qualcosa che fosse mio, e creare un ponte tra lui e me. Quindi sì, è stato intimorente. I suoi fan sono molto, molto dolci, ma anche piuttosto testardi. Non ho interagito granché con loro, ma posso capire il perché avessero il cuore spezzato.

Chiaramente, quel “potrebbe” indica semplicemente il fatto che secondo Mikkelsen l’immagine di Johnny è sufficientemente ripulita dalle accuse che l’hanno coinvolto negli ultimi anni da poter tornare nel franchise e che lui eventualmente si farebbe da parte, ma non sono indicative di alcuna volontà da parte della produzione della saga.

Saga che, in realtà, potrebbe non vedere proprio un quarto film, dato che l’apprezzamento medio del pubblico è stato mediocre e il progetto della pentalogia è attualmente a rischio, tra le traversie di attori e autore coinvolti e le incertezze produttive che stanno colpendo WB in quest’ultimo periodo.

