Johnny Depp e le prime parole dopo il processo: “Mi è stata restituita la vita”

Dopo la sentenza che ha dato ragione a Johnny Depp sulla causa intentata dall’attore ad Amber Heard per diffamazione, lo stesso interprete ha rilasciato una dichiarazione in cui ha sottolineato come la giuria “mi abbia restituito la vita”.

Ecco nel dettaglio cosa ha dichiarato Johnny Depp:

Sei anni fa la mia vita e quella dei miei figli, quella delle persone vicine a me, e di chi mi segue da tanto tempo, è cambiata. E tutto è accaduto in un battere di ciglio. Delle false accuse sono state mosse nei miei confronti attraverso i media. Hanno viaggiato in un nanosecondo attraverso il mondo ed hanno avuto un enorme impatto sulla mia vita e carriera. E sei anni dopo la giuria mi ha restituito la vita. La mia decisione di portare avanti questo processo, conoscendo il peso degli ostacoli legali che avrei affrontato, erano un qualcosa di inevitabile. Spettacolarizzare la mia vita è stato un qualcosa fatto solo dopo averci riflettuto molto bene. Il mio obiettivo era quello di rivelare la verità. Dire la verità è stato un qualcosa che ho sempre cercato di trasmettere ai miei figli, ed a coloro che mi supportano. E sentire di aver raggiunto questo obiettivo mi dà pace. Sono stato sommerso di affetto e supporto da tutte le parti del mondo, e spero che la mia battaglia per la verità serva da supporto e speranza per tanti uomini e donne che si sono trovati nella mia stessa condizione. Voglio ringraziare la giuria, la corte gli sceriffi, che hanno sacrificato il loro tempo per arrivare fino a questo punto. E ringrazio il mio team legale che ha fatto un grandissimo lavoro, aiutandomi a far emergere la verità. Il meglio deve ancora venire, sta iniziando un nuovo capitolo. La verità trionfa sempre.