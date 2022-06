Johnny Depp esce vincitore dalla causa contro Amber Heard

Il processo di cui tutti parlano ha finalmente un verdetto, largamente positivo per Johnny Depp, ormai da molto tempo contrapposto alla ex moglie, Amber Heard. Si è trattato di un procedimento lungo e complesso ma ora, dopo dodici ore di delibera, la giuria (composta da cinque uomini e tre donne) ha deliberato, dimostrando come, in sostanza, Amber Heard avrebbe plurime volte diffamato Depp.

Basilarmente, il provvedimento prevede ora un risarcimento per diffamazione doppio da parte di Heard nei confronti dell’ex marito: dieci milioni di dollari più ulteriori cinque (simbolici, dato che l’effettivo tetto massimo è di 350 mila). Si tratta di una cifra ben superiore a quanto Depp pagò alla moglie in atto di separazione, circa sette milioni e mezzo.

A sua volta, tuttavia, anche Depp dovrà risarcire Heard di due milioni di dollari, per alcune illazioni durante il processo, sicuramente meno pesanti presso l’opinione pubblica di quelle arrivate in sede privata, a mezzo stampa, e durante il processo (perso dall’attore) che vide Depp contro il Sun.

L’attore americano non era presente in aula al momento del verdetto.

