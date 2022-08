OnePlus, il primo smartphone pieghevole è vicinissimo (e su Twitter spunta un indizio)

OnePlus sta per presentare il suo primo smartphone pieghevole. Il N.1 dell’azienda, Pete Lau, ha pubblicato un eloquente indizio su Twitter.

Per molti anni il CEO di OnePlus aveva categoricamente smentico che la sua azienda fosse interessata a produrre uno smartphone pieghevole. “La tecnologia non è matura”, aveva detto più e più volte in tempi non recenti. Ma evidentemente nel frattempo qualcosa è cambiato.

Gli smartphone pieghevoli non sono più un prodotto di nicchia (si pensi al successo del Galaxy Flip3 in patria), e aziende come Samsung, Motorola e Huawei hanno ormai dato prova di come questi telefoni non debbano più essere per forza solamente dei gadget curiosi che vanno pagati a caro prezzo – non solo in termini monetari, ma anche di rinunce sulla scheda tecnica. Samsung pochi giorni fa ha suggerito che nel 2025 uno smartphone venduto su due potrebbe essere un pieghevole.

Insomma, i tempi sono più che maturi perché anche OnePlus si unisca alla partita. L’azienda in queste ora ha presentato sui social un teaser che ammicca inequivocabilmente all’idea che l’azienda sia pronta a presentare il suo primo smartphone pieghevole.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Pete Lau, N.1 di OnePlus, ha pubblicato su Twitter alcune immagini di quella che è evidentemente la cerniera di uno smartphone con schermo pieghevole. “Di cosa pensate che si tratti?”, ha poi chiesto sornione ai suoi follower. La risposta è lapalissiana.

Ricordiamo che oggi OnePlus convive nella stessa casa di Oppo, che ha già presentato sul mercato ben due pieghevoli. E secondo alcuni rumor recenti, il primo pieghevole di OnePlus potrebbe essere proprio un rebranding di uno dei due dispositivi del marchio gemello. Che si tratti del Find N Fold o del Find N Flip è però ancora da capire.